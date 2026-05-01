ASSE : mauvaises nouvelles en série dans le groupe de Montanier face à Rodez

Le groupe de Philippe Montanier pour le déplacement à Rodez ce samedi à 20 heures.

Ce samedi, l’ASSE se déplace sur la pelouse de Rodez pour la 33e et avant-dernière journée de Ligue 2. Pour cette rencontre, Philippe Montanier doit composer avec un groupe décimé : Chico Lamba (fracture de fatigue à la cheville, saison terminée), Zuriko Davitashvili (cheville, incertain pour la fin de saison), Florian Tardieu, Mahmoud Jaber, Nadir El Jamali, Lassana Traoré, Paul Eymard, et Marten-Chris Paalberg sont absents. De leur côté, les incertains Julien Le Cardinal, Aïmen Moueffek et Djylian N’Guessan sont aussi forfaits. En revanche, Aboubaka Soumahoro et Adam Baallal sont présents.

Le groupe de l’ASSE

Larsonneur, Maubleu – Annan, Appiah, Bernauer, Ferreira, Nadé, Pedro, Soumahoro – Baallal, Gadegbeku, Kanté, Miladinovic – Boakye, Cardona, Duffus, Old, Stassin.