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ASSE : un Vert annonce la fin de sa saison !

Par William Tertrin - 1 Mai 2026, 16:30
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Touché en cette fin d’exercice, Chico Lamba a tenu à prendre la parole sur ses réseaux sociaux. Le défenseur de l’ASSE a livré un message sincère et mobilisateur, dans un moment délicat pour lui comme pour son équipe.

Alors que la saison 2025-2026 touche à son terme, le jeune défenseur portugais est contraint de déclarer forfait. Comme révélé sur notre site, il souffre d’une fracture de fatigue à la cheville, une blessure distincte de ses précédents pépins physiques.

Une blessure qui stoppe une fin de saison cruciale

Ce nouveau coup dur intervient dans un contexte déjà marqué par plusieurs absences au sein de l’effectif stéphanois, fragilisant encore davantage une équipe en quête de stabilité. Pour Lamba, qui avait déjà manqué plusieurs mois après une opération aux adducteurs en début de saison, la frustration est immense.

Acheté pour environ 8 millions d’euros bonus compris, Lamba a plutôt brillé par son absence cette saison que par ses performances. Reste à voir s’il évoluera en Ligue 1 avec les Verts la saison prochaine…

Le message de Lamba

Ce n’est pas ainsi que je voulais terminer cette saison. Mais c’est le football.

Je suis reconnaissant pour chaque instant passé sur le terrain et pour tout le soutien que j’ai reçu cette année ; cela n’est jamais passé inaperçu 💚

Il nous reste deux finales à disputer. Je serai là avec l’équipe pour la soutenir de toutes les manières possibles.

Finissons en beauté.

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