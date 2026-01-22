ASSE : Chico Lamba savoure son retour et annonce ses objectifs

Opéré d’une pubalgie, Chico Lamba a effectué son retour à la compétition contre Clermont (1-0). Le défenseur portugais de l’ASSE était ce jeudi en conférence de presse.

Samedi dernier contre Clermont (1-0), Chico Lamba a contribué au clean sheet réalisé par l’ASSE en se montrant solide et en apportant sa sérénité ainsi que sa qualité dans les relances. « C’est top de pouvoir à nouveau compter sur Chico. En début de saison, on a créé quelque chose lui et moi. On s’entend bien. C’est un super défenseur », a glissé Mickaël Nadé. L’association Lamba-Nadé avait contribué au bon début de saison de l’ASSE, qui était 2e de la Ligue 2 avant la blessure du Portugais, à Montpellier (2-0), lors de la 9e journée. Avec lui, les Verts n’avaient concédé qu’une seule défaite en 9 matches : contre Guingamp (2-3). Et sans lui, l’équipe était tombée jusqu’à la 6e place du classement avant la réception de Clermont, concédant 4 défaites en 9 matchs. Des stats qui montrent bien l’importance du natif de Guinée-Bissau. A 22 ans, Lamba avait dû composer lors de ses débuts sous le maillot vert avec une gêne aux adducteurs qui l’a contraint à passer par l’opération. Et ce jeudi, en conférence de presse, il s’est réjoui de retrouver enfin les terrains.

Lamba enfin à 100%

« Je me sens bien, a-t-il confié. Ça a été long mais je ne me suis jamais senti seul. Je suis resté ici, j’étais avec mes coéquipiers pendant les soins, et leurs séances. J’étais un peu jaloux d’eux ! » L’ancien joueur du Sporting et d’Arouca n’a pas boudé son plaisir… « Cette opération m’a permis de couper un peu et de mieux découvrir la région avec ma compagne. Mais j’avais hâte de rejouer. Aujourd’hui, je suis content de ne plus avoir de douleurs. Je m’étais habitué à ces douleurs, même si je n’avais jamais eu recours aux infiltrations. Je les gérais, avec l’aide des kinés et du directeur de la performance. Mes charges de travail étaient allégées. Là, tout va bien. J’espère aider l’équipe à remonter en Ligue 1. Et si je peux retrouver ma place chez les Espoirs, je serai le plus heureux. Je sais que ça passe par de bonnes prestations avec le club. »