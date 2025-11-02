L’entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, estime que les supporters n’auraient pas dû siffler leur équipe après la défaite contre Metz (0-2).

Le FC Nantes jouait un match très important, ce dimanche, dans la course au maintien. Face à la désormais ex-lanterne rouge messine, la victoire était nécessaire pour rassurer l’équipe sur sa capacité à éviter la zone rouge. Mais c’est tout le contraire qui s’est produit. Au terme d’une prestation calamiteuse, les hommes de Luis Castro se sont inclinés (0-2), Anthony Lopes se déchirant sur l’ouverture du score à la 82e avant de sortir blessé. Et, logiquement, la Beaujoire a grondé, sifflant ses joueurs à la fin du match.

« Ce n’est pas le moment de siffler »

Cette bronca n’a pas été du goût de Luis Castro. Dans son style très mesuré, l’entraîneur du FC Nantes a estimé que les supporters n’auraient pas dû siffler leurs joueurs : « Je pense que ce n’est pas le moment de siffler. Les supporters ont le droit de faire ce qu’ils veulent mais pendant le match, alors que l’équipe fait tout ce qu’elle peut, ça n’aide pas. Ou alors, qu’ils me sifflent moi. Et il faudrait plutôt attendre la fin de la saison pour siffler. Mais s’ils veulent le faire avant, c’est OK ».

Ce n’est pas le genre de sortie qui va plaire aux supporters. En cette période très difficile sur le plan des résultats, Luis Castro n’a pas intérêt à se mettre à dos la Beaujoire.