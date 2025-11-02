FC Nantes : deux mauvaises nouvelles tombent avant le FC Metz
Si Luis Castro doit composer avec un groupe du FC Nantes amoindri, le FC Metz enregistre deux retours de taille avant son déplacement à La Beaujoire (17h15).
Après avoir enfin décroché sa première victoire de la saison contre le RC Lens mercredi (2-0), le FC Metz cherche à stopper l’hémorragie à l’extérieur. Une mission délicate : le club lorrain reste sur cinq défaites en autant de déplacements, avec 21 buts encaissés. Et le rendez-vous de ce dimanche à La Beaujoire face au FC Nantes, concurrent direct au maintien, s’annonce capital.
Stéphane Le Mignan peut toutefois compter sur deux retours de taille : Benjamin Stambouli et Boubacar Traoré réintègrent l’équipe, des options précieuses pour stabiliser le milieu et l’équilibre défensif du club messin. Mais la nouvelle n’est pas totalement bonne : Gauthier Hein, le maître à jouer de Metz, sera absent pour suspension après son expulsion contre Lens.
Comme à l’accoutumée, le coach messin mettra l’accent sur la maîtrise du ballon et la discipline collective : « Il faut être capable de conserver le ballon pour faire courir l’adversaire et être exemplaire dans le comportement défensif et collectif », a-t-il rappelé en conférence de presse. Pour le FC Nantes, la vigilance sera de mise : le FC Metz arrive avec des renforts et la pression du résultat, ce qui promet un match tendu et engagé dans la course au maintien.