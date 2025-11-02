Si Luis Castro doit composer avec un groupe du FC Nantes amoindri, le FC Metz enregistre deux retours de taille avant son déplacement à La Beaujoire (17h15).

Après avoir enfin décroché sa première victoire de la saison contre le RC Lens mercredi (2-0), le FC Metz cherche à stopper l’hémorragie à l’extérieur. Une mission délicate : le club lorrain reste sur cinq défaites en autant de déplacements, avec 21 buts encaissés. Et le rendez-vous de ce dimanche à La Beaujoire face au FC Nantes, concurrent direct au maintien, s’annonce capital.

Stéphane Le Mignan peut toutefois compter sur deux retours de taille : Benjamin Stambouli et Boubacar Traoré réintègrent l’équipe, des options précieuses pour stabiliser le milieu et l’équilibre défensif du club messin. Mais la nouvelle n’est pas totalement bonne : Gauthier Hein, le maître à jouer de Metz, sera absent pour suspension après son expulsion contre Lens.

Comme à l’accoutumée, le coach messin mettra l’accent sur la maîtrise du ballon et la discipline collective : « Il faut être capable de conserver le ballon pour faire courir l’adversaire et être exemplaire dans le comportement défensif et collectif », a-t-il rappelé en conférence de presse. Pour le FC Nantes, la vigilance sera de mise : le FC Metz arrive avec des renforts et la pression du résultat, ce qui promet un match tendu et engagé dans la course au maintien.