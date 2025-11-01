Enfin lancé, Matthis Abline (22 ans) confirme son statut de joueur clé du FC Nantes avant de recevoir le FC Metz à La Beaujoire (dimanche, 17h15).

Matthis Abline poursuit sur sa lancée et confirme son énorme potentiel au FC Nantes. Ce vendredi, le club a annoncé que le jeune attaquant avait été désigné Canari du mois d’octobre par les supporters, avec 85% des voix. Une véritable consécration pour celui qui s’impose déjà comme un élément incontournable du jeu nantais.

Mais ce n’est pas tout : Abline est également en lice pour le but du mois d’octobre. Sa reprise de volée contre le Paris FC a marqué les esprits et devrait logiquement lui valoir l’élection finale. Un geste technique d’une grande précision qui démontre toute sa qualité et son sang-froid dans les moments clés.

À quelques heures du match capital contre le FC Metz, cette forme exceptionnelle est une excellente nouvelle pour le FC Nantes. Abline, déjà moteur offensif, pourrait encore faire la différence et peser sur le classement des Canaris. Sa montée en puissance illustre aussi la confiance que lui accordent ses coéquipiers et le staff technique, qui n’hésitent plus à lui confier des responsabilités sur le terrain.