À seulement 17 ans, Tylel Tati attire l’attention des plus grands clubs européens et les deux prochaines fenêtres du mercato pourrait bien être le théâtre de son départ juteux du FC Nantes.

Tylel Tati n’est pas un joueur comme les autres. Défenseur central gaucher, il est considéré comme l’un des plus grands espoirs du football français. Sous contrat avec le FC Nantes jusqu’en 2028, il se distingue par son intelligence tactique, sa qualité de relance et sa maturité sur le terrain, des qualités rares pour un joueur de son âge. Selon Florian Plettenberg, spécialiste du mercato, « Tylel Tati est un joueur à suivre lors des deux prochains mercatos, car de nombreux grands clubs européens le surveillent de très près. »

Le PSG et le FC Barcelone figurent parmi les clubs les plus attentifs à son évolution. Les deux géants européens suivent chacun ses performances, évaluant son potentiel et son adaptabilité au plus haut niveau. Pour le FC Nantes, la situation est délicate : comment protéger un talent aussi prometteur tout en gérant la pression de ces clubs prêts à intervenir dès le mercato hivernal ?

Tati vers un transfert record en 2026 ?

Le jeune défenseur pourrait rapidement devenir la prochaine « bombe » du mercato. Un prêt, un transfert ou une offre importante pourraient être proposés si les clubs jugent qu’il est prêt à évoluer en dehors de France. Le FC Nantes, de son côté, pourrait profiter de cette attention pour sécuriser son joueur tout en maximisant sa valeur future.

Tati est déjà considéré comme une pièce maîtresse pour l’avenir de l’équipe première nantaise. Son sens du placement, sa capacité à relancer proprement et sa vision de jeu font de lui un élément que tous les clubs rêveraient de recruter. Le PSG, qui cherche un défenseur central jeune et polyvalent, et le FC Barcelone, toujours attentif aux jeunes talents capables de s’intégrer à leur style de jeu, sont prêts à passer à l’action. Les prochaines semaines s’annoncent décisives.