FC Nantes – Monaco (3-5) : Castro désigne le meilleur joueur du match… et il est Nantais !

Après la défaite du FC Nantes contre Monaco, Luis Castro a élu le meilleur joueur du match… qui fait partie des Canaris.

Malgré une prestation spectaculaire, le FC Nantes s’est incliné à la Beaujoire face à Monaco (3-5). Une défaite frustrante pour Luis Castro, qui a salué l’état d’esprit de ses joueurs tout en appelant à plus d’équilibre dans le jeu.

« Un peu de frustration »

« Un peu de frustration. Pour le résultat déjà, et pour les erreurs qu’on fait dans deux trois aspects du match », confiait Luis Castro après la rencontre. L’entraîneur nantais regrettait notamment « les ballons perdus sur des transitions », face à une équipe monégasque redoutable dans ce domaine.

Pour autant, le coach portugais a tenu à souligner la générosité de ses joueurs : « Il y a une chose que je ne veux jamais voir, ce sont des joueurs qui trichent et ne donnent pas le maximum. Aujourd’hui, on a perdu mais on a toujours cherché le résultat, cherché à jouer et à presser. »

Un match « fou » mais déséquilibré

Entre occasions à foison et buts en cascade, le spectacle a séduit les supporters mais laissé le technicien mitigé : « Pour une personne qui aime le foot, c’est beau à voir. Pour un coach, un peu moins. » Castro reconnaît qu’il doit encore ajuster son équipe : « C’est à moi de trouver les petits détails qui font la différence, et surtout l’équilibre. En Ligue 1, tu ne peux pas faire d’erreurs. »

Abline, « le meilleur joueur du match »

Si Nantes a encaissé cinq buts, quelques performances individuelles ont brillé, à commencer par celle de Matthis Abline. « Je n’aime pas parler individuellement des joueurs mais, si on regarde le match d’aujourd’hui, je pense que c’est le meilleur joueur du match, dans les deux équipes. Je n’ai pas vu de joueur aussi influent sur cette partie », a salué Castro, même si Guirassy a inscrit un doublé.

« Le meilleur public qu’il m’ait été donné de voir »

Malgré la défaite, les supporters nantais ont ovationné leur équipe. Un geste fort que l’entraîneur n’a pas manqué de relever : « C’est peut-être bien le meilleur public qu’il m’ait été donné de voir. Les supporters comprennent qu’on a besoin de temps, et surtout que l’équipe donne le maximum. »

Luis Castro espère désormais hisser le FC Nantes « au niveau de ses supporters » : « Si on parvient à cela, on sera une grosse équipe. »

Propos rapportés par Ouest-France.