ASSE INFO BUT! : Tanenbaum va lâcher ses autres clubs, Kilmer Sport prêt à frapper fort cet hiver !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

FC Nantes – Monaco (3-5) : Castro désigne le meilleur joueur du match… et il est Nantais !

FC Nantes – Monaco (3-5) : Castro désigne le meilleur joueur du match… et il est Nantais !
William Tertrin
30 octobre 2025

Après la défaite du FC Nantes contre Monaco, Luis Castro a élu le meilleur joueur du match… qui fait partie des Canaris.

Malgré une prestation spectaculaire, le FC Nantes s’est incliné à la Beaujoire face à Monaco (3-5). Une défaite frustrante pour Luis Castro, qui a salué l’état d’esprit de ses joueurs tout en appelant à plus d’équilibre dans le jeu.

« Un peu de frustration »

« Un peu de frustration. Pour le résultat déjà, et pour les erreurs qu’on fait dans deux trois aspects du match », confiait Luis Castro après la rencontre. L’entraîneur nantais regrettait notamment « les ballons perdus sur des transitions », face à une équipe monégasque redoutable dans ce domaine.

Pour autant, le coach portugais a tenu à souligner la générosité de ses joueurs : « Il y a une chose que je ne veux jamais voir, ce sont des joueurs qui trichent et ne donnent pas le maximum. Aujourd’hui, on a perdu mais on a toujours cherché le résultat, cherché à jouer et à presser. »

Un match « fou » mais déséquilibré

Entre occasions à foison et buts en cascade, le spectacle a séduit les supporters mais laissé le technicien mitigé : « Pour une personne qui aime le foot, c’est beau à voir. Pour un coach, un peu moins. » Castro reconnaît qu’il doit encore ajuster son équipe : « C’est à moi de trouver les petits détails qui font la différence, et surtout l’équilibre. En Ligue 1, tu ne peux pas faire d’erreurs. »

Abline, « le meilleur joueur du match »

Si Nantes a encaissé cinq buts, quelques performances individuelles ont brillé, à commencer par celle de Matthis Abline. « Je n’aime pas parler individuellement des joueurs mais, si on regarde le match d’aujourd’hui, je pense que c’est le meilleur joueur du match, dans les deux équipes. Je n’ai pas vu de joueur aussi influent sur cette partie », a salué Castro, même si Guirassy a inscrit un doublé.

« Le meilleur public qu’il m’ait été donné de voir »

Malgré la défaite, les supporters nantais ont ovationné leur équipe. Un geste fort que l’entraîneur n’a pas manqué de relever : « C’est peut-être bien le meilleur public qu’il m’ait été donné de voir. Les supporters comprennent qu’on a besoin de temps, et surtout que l’équipe donne le maximum. »

Luis Castro espère désormais hisser le FC Nantes « au niveau de ses supporters » : « Si on parvient à cela, on sera une grosse équipe. »

Propos rapportés par Ouest-France.

FC NantesLigue 1
#DÉCLARATIONS

Les plus lus

ASSE INFO BUT! : Tanenbaum va lâcher ses autres clubs, Kilmer Sport prêt à frapper fort cet hiver !
ASSE...

ASSE INFO BUT! : Tanenbaum va lâcher ses autres clubs, Kilmer Sport prêt à frapper fort cet hiver !

Par Laurent Hess
OL Mercato : Michele Kang a vendu la mèche pour Endrick (Real Madrid)
Mercato...

OL Mercato : Michele Kang a vendu la mèche pour Endrick (Real Madrid)

Par William Tertrin
L’OM sort du silence après le malaise de Bilal Nadir face à Angers
Ligue 1...

L’OM sort du silence après le malaise de Bilal Nadir face à Angers

Par William Tertrin
Lamine Yamal (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : les détails de l’incident qui a poussé Lamine Yamal à tout quitter

Par William Tertrin
Patrick Guillou soutient l'ASSE
ASSE...

ASSE : Patrick Guillou dévoile les secrets de la claque infligée à Pau

Par William Tertrin
PSG : plus dure est la rechute pour Désiré Doué
Ligue 1...

PSG : plus dure est la rechute pour Désiré Doué

Par William Tertrin
Stade Rennais : Beye répond à l’annonce d’Arnaud Pouille et se justifie pour Fofana et Blas
Ligue 1...

Stade Rennais : Beye répond à l’annonce d’Arnaud Pouille et se justifie pour Fofana et Blas

Par William Tertrin
FC Nantes – Monaco (3-5) : Castro désigne le meilleur joueur du match… et il est Nantais !
FC Nantes...

FC Nantes – Monaco (3-5) : Castro désigne le meilleur joueur du match… et il est Nantais !

Par William Tertrin
OM : De Zerbi a mis un gros coup de pression à ses joueurs après Angers
Ligue 1...

OM : De Zerbi a mis un gros coup de pression à ses joueurs après Angers

Par William Tertrin
RC Lens : Pierre Sage a vécu un match « atroce » à Metz
Ligue 1...

RC Lens : Pierre Sage a vécu un match « atroce » à Metz

Par William Tertrin
ASSE Mercato : un club de Bundesliga craque pour Boakye, Kilmer Sport fixe ses conditions !
ASSE...

ASSE Mercato : un club de Bundesliga craque pour Boakye, Kilmer Sport fixe ses conditions !

Par Laurent Hess
Lamine Yamal (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : la carrière de Lamine Yamal est-elle en danger ? 

Par Bastien Aubert
Stade Rennais : Pouille fait une grande annonce sur l’avenir d’Habib Beye !
Ligue 1...

Stade Rennais : Pouille fait une grande annonce sur l’avenir d’Habib Beye !

Par Laurent Hess
FC Nantes – AS Monaco : les Canaris plombés par leur défense, Guirassy n’a pas suffi
AS Monaco...

FC Nantes – AS Monaco : les Canaris plombés par leur défense, Guirassy n’a pas suffi

Par Laurent Hess
OM : Robinio Vaz en cache misère, De Zerbi n’en sort pas grandi… les Tops et les Flops du match nul contre Angers
Angers SCO...

OM : Robinio Vaz en cache misère, De Zerbi n’en sort pas grandi… les Tops et les Flops du match nul contre Angers

Par Laurent Hess
Ligue 1 : l’OM et l’OL ont craqué complet !
Angers SCO...

Ligue 1 : l’OM et l’OL ont craqué complet !

Par Laurent Hess
ASSE : longtemps snobé, Cardona fait passer un message clair à Horneland
ASSE...

ASSE : longtemps snobé, Cardona fait passer un message clair à Horneland

Par Laurent Hess
Pedri lors d'un match amical du FC Barcelone cet été.
FC Barcelone...

FC Barcelone : coup dur confirmé pour Pedri !

Par Laurent Hess
RC Lens : les Sang et Or tombent de haut à Metz… les Tops et les Flops du match
FC Metz...

RC Lens : les Sang et Or tombent de haut à Metz… les Tops et les Flops du match

Par Laurent Hess
PSG : accroché à Lorient, Paris perd Doué
Ligue 1...

PSG : accroché à Lorient, Paris perd Doué

Par Laurent Hess
ASSE : les Verts ont la 3e meilleure attaque d’Europe !
ASSE...

ASSE : les Verts ont la 3e meilleure attaque d’Europe !

Par Laurent Hess
Les infos du jour : Endrick veut signer à l’OL, Laurent Blanc évoqué au Stade Rennais, Cardona et Duffus savourent le festival de l’ASSE
ASSE...

Les infos du jour : Endrick veut signer à l’OL, Laurent Blanc évoqué au Stade Rennais, Cardona et Duffus savourent le festival de l’ASSE

Par Laurent Hess
RC Lens : sanctionné par Sage, Sarr écarté à Metz
FC Metz...

RC Lens : sanctionné par Sage, Sarr écarté à Metz

Par Laurent Hess
Real Madrid Mercato : entre l’OM et l’OL, Endrick a fait son choix !
Liga...

Real Madrid Mercato : entre l’OM et l’OL, Endrick a fait son choix !

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet