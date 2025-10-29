Le FC Nantes n’a pu confirmer son succès au Paris FC, battu à la Beaujoire par l’AS Monaco (3-5) ce mercredi soir…

Pour confirmer son succès au Paris FC (2-1), le FC Nantes devait vaincre le signe indien ce mercredi soir face à l’AS Monaco, l’adversaire contre lequel les Canaris se sont le plus inclinés dans leur histoire en Ligue 1, et qui les avait humiliés à Louis-II, 7-1, soit la plus large défaite de leur histoire, lors de leur dernière confrontation.

Guirassy s’est offert un doublé. En vain

Mais la tâche s’est avérée trop dure pour les protégés de Luis Castro, logiquement battus (2-3) à la Beaujoire. La première mi-temps a été riche en buts : 4 au total ! Après l’ouverture du score de Coulibaly, Guirassy a égalisé sur un service d’Abline. Balogun a permis à l’ASM de repasser devant mais Guirassy s’est offert un doublé dans le temps additionnel pour permettre une nouvelle fois au FCN de revenir à hauteur des Monégasques. Mais Akliouche, en milieu de deuxième mi-temps, et Golovin, auteur d’un doublé, sont venus concrétiser, malgré un but de Mohamed, la supériorité de l’ASM, qui remonte à la 2e place de la L1 alors que le FCN redescend à la 15e place. La faute à sa défense gruyère, complètement dépassée ce soir.