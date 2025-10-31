FC Nantes : une bombe jamais vue au Mercato se prépare dès cet hiver ! 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

PSG Mercato : Doué KO, Vinícius (Real Madrid) prêt à débarquer à Paris !

Vinicius Junior (Real Madrid)
Bastien Aubert
31 octobre 2025

Désiré Doué ayant connu une rechute, le Paris Saint-Germain serait prêt à relancer Vinicius Junior au Real Madrid.

Le Paris Saint-Germain n’a pas perdu de temps. Privé de Désiré Doué pour les quatre prochaines semaines, le club de la capitale rêve désormais plus grand et lorgne sur un joueur de calibre mondial : Vinicius Junior.

Sous contrat jusqu’en 2027 avec le Real Madrid, le Brésilien traverse une période d’incertitude. Mécontent après avoir été remplacé lors du dernier Clásico, Fichajes assure qu’il ne serait plus aussi intransférable qu’auparavant. Le club merengue, dirigé désormais par Xabi Alonso, doit trancher entre le prolonger à tout prix ou envisager une vente, face à l’intérêt croissant de plusieurs géants européens, dont Chelsea, Manchester United et le Bayern Munich.

Vinicius relancé par le PSG cet hiver ?

À Paris, le profil de Vinícius séduit à nouveau. Depuis le départ de Kylian Mbappé, le PSG cherche toujours un visage fort, capable d’incarner le projet sur et en dehors du terrain. Vinícius coche toutes les cases : jeune, explosif, médiatique et habitué aux grandes soirées européennes.

Si rien n’est encore concret, un possible transfert du Brésilien vers le PSG pourrait devenir l’un des feuilletons les plus brûlants de l’été prochain. D’autant que la blessure de Doué a ravivé l’envie du club parisien de frapper un grand coup sur le marché. Vinícius au Parc ? Le rêve pourrait bien reprendre vie.

MercatoPSGReal Madrid
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

Lille s'impose à Nantes
FC Nantes...

FC Nantes : une bombe jamais vue au Mercato se prépare dès cet hiver ! 

Par Bastien Aubert
Blas et Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : Blas et Fofana écartés par Beye, la vérité éclate !

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : un club de Ligue 1 déjà prêt à relancer Stassin en janvier ! 

Par Bastien Aubert
Dani Ceballos (Real Madrid)
Mercato...

OM Mercato : la première recrue hivernale a fuité, c’est du lourd !

Par Bastien Aubert
Vinicius Junior (Real Madrid)
Mercato...

PSG Mercato : Doué KO, Vinícius (Real Madrid) prêt à débarquer à Paris !

Par Bastien Aubert
ASSE : les Verts sont-ils guéris après le carton face à Pau ?
ASSE...

ASSE : les Verts sont-ils guéris après le carton face à Pau ?

Par William Tertrin
Robinio Vaz (OM)
FC Barcelone...

OM : le gros atout de De Zerbi qui peut faire jalouser le Real Madrid et le FC Barcelone

Par William Tertrin
RC Lens : à Metz, les Sang et Or ont peut-être perdu plus qu’un match
Ligue 1...

RC Lens : à Metz, les Sang et Or ont peut-être perdu plus qu’un match

Par William Tertrin
Real Madrid Mercato : un géant anglais entre dans la course pour Endrick et défie l’OL !
Mercato...

Real Madrid Mercato : un géant anglais entre dans la course pour Endrick et défie l’OL !

Par William Tertrin
Luis Enrique (PSG)
FC Barcelone...

Le PSG et Luis Enrique veulent s’offrir une star du FC Barcelone à prix cassé !

Par William Tertrin
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : un gros casse-tête s’annonce pour Eirik Horneland

Par William Tertrin
OM : l’aveu surprenant de Valbuena sur son accueil cauchemardesque à Marseille en 2015
Ligue 1...

OM : l’aveu surprenant de Valbuena sur son accueil cauchemardesque à Marseille en 2015

Par William Tertrin
Lionel Messi s’est fait sévèrement recaler par l’Arabie saoudite
Compétitions...

Lionel Messi s’est fait sévèrement recaler par l’Arabie saoudite

Par William Tertrin
LOSC : Bruno Genesio ouvre le dossier Arnaud Bodart après la déroute à Nice
Ligue 1...

LOSC : Bruno Genesio ouvre le dossier Arnaud Bodart après la déroute à Nice

Par William Tertrin
Vinicius et Xabi Alonso
Liga...

Real Madrid : Vinicius s’est excusé… mais Xabi Alonso ne lui a fait aucun cadeau

Par William Tertrin
Robert Lewandowski (FC Barcelone)
FC Barcelone...

Le FC Barcelone touche au but pour le remplaçant de Robert Lewandowski !

Par William Tertrin
ASSE INFO BUT! : Tanenbaum va lâcher ses autres clubs, Kilmer Sport prêt à frapper fort cet hiver !
ASSE...

ASSE INFO BUT! : Tanenbaum va lâcher ses autres clubs, Kilmer Sport prêt à frapper fort cet hiver !

Par Laurent Hess
OL Mercato : Michele Kang a vendu la mèche pour Endrick (Real Madrid)
Mercato...

OL Mercato : Michele Kang a vendu la mèche pour Endrick (Real Madrid)

Par William Tertrin
L’OM sort du silence après le malaise de Bilal Nadir face à Angers
Ligue 1...

L’OM sort du silence après le malaise de Bilal Nadir face à Angers

Par William Tertrin
Lamine Yamal (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : les détails de l’incident qui a poussé Lamine Yamal à tout quitter

Par William Tertrin
Patrick Guillou soutient l'ASSE
ASSE...

ASSE : Patrick Guillou dévoile les secrets de la claque infligée à Pau

Par William Tertrin
PSG : plus dure est la rechute pour Désiré Doué
Ligue 1...

PSG : plus dure est la rechute pour Désiré Doué

Par William Tertrin
Stade Rennais : Beye répond à l’annonce d’Arnaud Pouille et se justifie pour Fofana et Blas
Ligue 1...

Stade Rennais : Beye répond à l’annonce d’Arnaud Pouille et se justifie pour Fofana et Blas

Par William Tertrin
FC Nantes – Monaco (3-5) : Castro désigne le meilleur joueur du match… et il est Nantais !
FC Nantes...

FC Nantes – Monaco (3-5) : Castro désigne le meilleur joueur du match… et il est Nantais !

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet