Désiré Doué ayant connu une rechute, le Paris Saint-Germain serait prêt à relancer Vinicius Junior au Real Madrid.

Le Paris Saint-Germain n’a pas perdu de temps. Privé de Désiré Doué pour les quatre prochaines semaines, le club de la capitale rêve désormais plus grand et lorgne sur un joueur de calibre mondial : Vinicius Junior.

Sous contrat jusqu’en 2027 avec le Real Madrid, le Brésilien traverse une période d’incertitude. Mécontent après avoir été remplacé lors du dernier Clásico, Fichajes assure qu’il ne serait plus aussi intransférable qu’auparavant. Le club merengue, dirigé désormais par Xabi Alonso, doit trancher entre le prolonger à tout prix ou envisager une vente, face à l’intérêt croissant de plusieurs géants européens, dont Chelsea, Manchester United et le Bayern Munich.

Vinicius relancé par le PSG cet hiver ?

À Paris, le profil de Vinícius séduit à nouveau. Depuis le départ de Kylian Mbappé, le PSG cherche toujours un visage fort, capable d’incarner le projet sur et en dehors du terrain. Vinícius coche toutes les cases : jeune, explosif, médiatique et habitué aux grandes soirées européennes.

Si rien n’est encore concret, un possible transfert du Brésilien vers le PSG pourrait devenir l’un des feuilletons les plus brûlants de l’été prochain. D’autant que la blessure de Doué a ravivé l’envie du club parisien de frapper un grand coup sur le marché. Vinícius au Parc ? Le rêve pourrait bien reprendre vie.