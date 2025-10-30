Le PSG connaît désormais le verdict pour la blessure de Désiré Doué. Un nouveau gros coup dur.

Le Paris Saint-Germain a concédé un nouveau match nul ce mercredi soir sur la pelouse du FC Lorient (1-1) et voit son début de saison déjà compliqué alourdi par une nouvelle mauvaise nouvelle. Désiré Doué, l’ailier parisien récemment de retour d’une blessure au mollet, a dû quitter la pelouse sur civière après s’être plaint d’une douleur à la cuisse droite.

En conférence de presse après la rencontre, l’entraîneur Luis Enrique a été prudent sur l’état de santé de son joueur : « Des nouvelles de Désiré Doué ? Je ne sais pas, je ne suis pas le docteur, mais ce n’est pas une bonne nouvelle. Je n’ai pas vu, c’était de l’autre côté de la pelouse, je n’ai pas vu l’action », a-t-il déclaré.

Rechute douloureuse pour Doué

Selon les informations de L’Équipe, Désiré Doué souffre d’une profonde déchirure de la cuisse droite et sera éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Cette absence constitue un coup dur pour le PSG, mais aussi pour le joueur, qui ne pourra donc pas participer au prochain rassemblement de l’équipe de France, alors que Didier Deschamps envisageait de le rappeler.

Le club de la capitale doit donc gérer un début de saison déjà marqué par de nombreuses blessures, et l’absence de son numéro 14 risque de peser sur les prochains rendez-vous…