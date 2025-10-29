RC Lens : les Sang et Or tombent de haut à Metz… les Tops et les Flops du match
PSG : accroché à Lorient, Paris perd Doué

PSG : accroché à Lorient, Paris perd Doué
Laurent Hess
29 octobre 2025

Le PSG se déplaçait ce mercredi à Lorient. Où l’équipe de Luis Enrique n’a pu faire mieux que match nul (1-1) dans un match marqué par la blessure de Désiré Doué.

C’est sans Hakimi, Ruiz et Lee, mais avec Joao Neves de retour dans le groupe mais remplaçant, que le PSG s’est déplacé ce mercredi à Lorient. Un PSG encore fortement remanié, avec notamment les titularisations de Ndjantou, Mbaye ou encore Beraldo. Avec un milieu estampillé Titis (Ndjantou, Mayulu, Zaïre-Emery), et Marquinhos latéral droit, Luis Enrique avait concocté un onze inédit dans lequel Dembélé retrouvait une place de titulaire.

Zabarnyi encore en difficulté, Doué a rechuté

Malgré une nette possession, les champions de France ont peiné à se montrer dangereux en première mi-temps, gênés par le bloc bas des Merlus. Un PSG en panne d’inspiration, qui s’est surtout signalé par deux interventions rugueuses de Zabarnyi qui ont provoqué la colère du banc lorientais, de Cahuzac en particulier. Au retour des vestiaires, Nuno Mendes a ouvert le score sur un centre de Désiré Doué mais Lorient a égalisé dans la foulée par Igor Silva, après un centre de Kouassi qui s’était joué de Zabarnyi. Et le fait marquant de la rencontre s’est produit à l’heure de jeu lorsque Doué s’est écroulé, en se tenant derrière la cuisse avant de sortir sur une civière. Une blessure musculaire, sans doute un claquage, qui devrait le tenir éloigné des terrains jusqu’à la fin de l’année civile. Averti pour un tacle rugueux sur Pagis, Zabarnyi, lui, n’aura pas rassuré. Et Paris, peu fringuant, et sauvé par Marquinhos sur une tentative de Tosin puis d’Avom, a dû se contenter d’un nul plutôt équitable, Mvogo s’interposant avec brio devant Barcola sur la plus grosse occasion parisienne de la deuxième mi-temps.

Ligue 1
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet