Juan Hernández, milieu de terrain polyvalent et prometteur du FC Barcelone, a tapé dans l’œil du PSG de Luis Enrique.

C’est une information rapportée par Mundo Deportivo. Le Paris Saint-Germain s’intéresse de près à Juan Hernández, un jeune milieu de terrain de 18 ans évoluant avec la réserve du FC Barcelone. Originaire de Teruel, il a rejoint la Masia en 2022 en provenance du Real Zaragoza et s’est rapidement imposé comme un joueur star de l’équipe dirigée par Juliano Belletti.

Une clause libératoire de six millions d’euros

Polyvalent, Hernández peut évoluer au centre du jeu ou sur les ailes, une qualité qui attire l’attention des recruteurs internationaux. Cette saison, il a été titulaire à chaque rencontre du Barça B, contribuant avec un but et une passe décisive, n’ayant manqué que le premier match de championnat à cause de ses convocations avec l’Espagne U19. Le joueur a gravi toutes les étapes des équipes jeunes nationales depuis les U15.

Le PSG suit son développement, tout comme Luis Enrique, intéressé par les jeunes talents du Barça. Avec un contrat courant jusqu’en juin 2026 et une clause libératoire de six millions d’euros, le club parisien pourrait l’attirer dès maintenant ou attendre la fin de son contrat pour un transfert gratuit. Sa progression rapide et son profil adaptable en font une cible particulièrement séduisante pour un club européen axé sur les jeunes prometteurs.