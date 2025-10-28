Libre depuis son départ du FC Nantes en fin de saison dernière, Antoine Kombouaré pourrait bien retrouver un poste en Ligue 1… grâce au FCN.

Le FC Nantes pourrait bien jouer un rôle d’arbitre dans la suite de la saison du FC Metz, mais également… pour l’avenir de son ancien coach, Antoine Kombouaré. Si Metz doit d’abord jouer Lens mercredi, le FCM ira ensuite à Nantes. Un faux pas précipitera la chute de Stéphane Le Mignan, actuel coach messin.

Le nom de Kombouaré a été cité pour le remplacer, et le journaliste du Républicain Lorrain, Angelo Salemi, a indiqué que « Bernard Serin a effectivement partagé un repas avec Antoine Kombouaré il y a quelques jours. Une réunion s’est tenue cet après-midi dans les bureaux du FC Metz pour décider du sort de Stéphane Le Mignan. A priori, il ne sera pas limogé avant le match à Nantes dimanche ».

Kombouaré suspendu au Nantes-Metz de dimanche

Pour les Canaris, le match de dimanche pourrait donc être plus qu’une simple rencontre de championnat : il pourrait représenter un déclencheur dans la recomposition de l’effectif messin et, indirectement, offrir à Kombouaré une opportunité de revenir sur un banc de Ligue 1.

Si la décision finale reste suspendue aux résultats et aux discussions internes à Metz, le rôle du FC Nantes n’est pas à négliger, car en cas de victoire contre Metz, les Canaris pourraient donc voir Kombouaré reprendre du service dans l’élite française.