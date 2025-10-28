En pleine zone de turbulence, le FC Metz prépare déjà l’après Le Mignan. Selon certaines rumeurs, le club lorrain aurait pris contact avec Antoine Kombouaré, libre depuis son départ du FC Nantes.

La situation devient critique à Metz. En difficulté depuis le début de saison, Stéphane Le Mignan est plus que jamais sur la sellette. Les dirigeants grenats, inquiets des résultats et du manque de réaction de leur équipe, auraient déjà commencé à explorer plusieurs pistes pour anticiper un possible changement d’entraîneur.

Et selon les informations de l’ancien journaliste Flodas, un nom circule avec insistance ces derniers jours : Antoine Kombouaré. Libre de tout contrat depuis son départ du FC Nantes cet été, le technicien kanak figure parmi les options les plus sérieuses envisagées par la direction messine. Des premiers contacts auraient même déjà eu lieu entre les deux parties. Kombouaré, réputé pour sa poigne et sa capacité à relancer des groupes en crise, aurait manifesté un réel intérêt pour le projet messin.

Kombouaré prêt à relever le défi ?

L’ancien entraîneur du PSG, de Toulouse ou encore du RC Lens, connaît parfaitement les réalités de la Ligue 1 et reste une valeur sûre du championnat français, capable de redonner de la rigueur et du caractère à une équipe en perdition. Côté Metz, la direction temporise pour l’instant. Le Mignan n’a pas encore été officiellement menacé, mais le prochain match pourrait être décisif.

En interne, certains dirigeants estiment qu’un électrochoc est nécessaire pour éviter une saison catastrophe. Si la situation venait à empirer, Kombouaré pourrait bien être appelé en renfort dès la trêve internationale. L’autre option qui a circulé ces derniers jours se nomme Habib Beye mais le technicien de 48 ans est encore en poste au Stade Rennais. De plus, souhaiterait-il répondre au FC Metz pour jouer le maintien ?