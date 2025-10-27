Si Tylel Tati est dans une bonne phase au FC Nantes, ce n’est pas le cas d’un de ses coéquipiers…

Après chaque week-end de Ligue 1, L’Équipe propose son équipe type. Anthony Lopes avait été récompensé il y a quelques semaines après sa prestation contre Brest (0-0), et c’est cette fois Tylel Tati, le jeune défenseur de 17 ans, qui figure dans cette équipe type après sa prestation lors du succès du FCN au Paris FC (2-1).

Hong vers un forfait

Le FCN enchaînera pas la venue de l’AS Monaco mercredi et selon Ouest-France, Luis Castro devra composer sans Mayckel Lahdo et Johann Lepenant, sans Francis Coquelin, qui n’est « toujours pas à 100 % » selon Castro, mais aussi « probablement », sans Hong Hyun-seok. Le Sud-Coréen, resté en tribune à Paris, est « très incertain » selon le quotidien régional, à cause d’une douleur musculaire.