FC Nantes : un Canari récompensé après le Paris FC, Luis Castro encore privé d’une recrue contre Monaco
Si Tylel Tati est dans une bonne phase au FC Nantes, ce n’est pas le cas d’un de ses coéquipiers…
Après chaque week-end de Ligue 1, L’Équipe propose son équipe type. Anthony Lopes avait été récompensé il y a quelques semaines après sa prestation contre Brest (0-0), et c’est cette fois Tylel Tati, le jeune défenseur de 17 ans, qui figure dans cette équipe type après sa prestation lors du succès du FCN au Paris FC (2-1).
Hong vers un forfait
Le FCN enchaînera pas la venue de l’AS Monaco mercredi et selon Ouest-France, Luis Castro devra composer sans Mayckel Lahdo et Johann Lepenant, sans Francis Coquelin, qui n’est « toujours pas à 100 % » selon Castro, mais aussi « probablement », sans Hong Hyun-seok. Le Sud-Coréen, resté en tribune à Paris, est « très incertain » selon le quotidien régional, à cause d’une douleur musculaire.