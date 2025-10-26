Après une seule victoire en 8 matchs, le FC Nantes a regoûté au succès sur la pelouse du Paris FC (1-2, notes) vendredi soir. Alors, la saison des Canaris est-elle enfin lancée ? C’est notre débat.

Oui !

« J’ai regardé le match du FC Nantes face au PFC, et j’ai été agréablement surpris par cette équipe. Elle a montré des choses intéressantes malgré les récents résultats peu satisfaisants, et elle a enfin été récompensée. Il faut dire que cette équipe parisienne n’est pas facile à manœuvrer, et qu’elle partait favorite. Au final, grâce à deux beaux buts signés El-Arabi et Abline, le FCN a renoué avec la victoire, et il n’y a presque aucun joueur qui a été en-dessous.

Donc oui, pour moi, la saison nantaise est lancée grâce à ce succès, et le prochain match se jouera contre Monaco, une équipe qui vient de prendre un seul point contre Angers. Ensuite, Nantes jouera Metz, Le Havre, et Lorient. Autant dire que le calendrier est assez favorable. Reste à voir si cela permettra aux hommes de Luis Castro de prendre encore plus d’air au classement. Mais moi, j’y crois ! ».

William TERTRIN

« Ce n’est pas avec une seule victoire qu’on lance sa saison »

« Pour moi, le FC Nantes n’a pas totalement lancé sa saison avec ce succès face au Paris FC. Certes, les Nantais jouent un beau football depuis l’arrivée de Luis Castro sur son banc, et c’est une très bonne chose, mais je ne les vois pas enchaîner ce mercredi face à l’AS Monaco.

Je pense que le FCN va pouvoir véritablement lancer sa saison avec les matchs conjuguées face à Metz, Le Havre et Lorient, qui sont des concurrents directs dans la course au maintien. C’est après ces rencontres là qu’on pourrait vraiment juger le début de saison des Canaris. »

Fabien CHORLET