Le FC Nantes s'impose face au Paris FC avec un bijou d'Abline (1-2)… les notes des Canaris
Le FC Nantes s'impose face au Paris FC avec un bijou d'Abline (1-2)… les notes des Canaris
William Tertrin
24 octobre 2025
William Tertrin
24 octobre 2025

Ce vendredi, le FC Nantes a mis fin à une série de cinq matchs de suite sans victoire. Face au Paris FC (1-2), les hommes de Luis Castro ont retrouvé le goût du succès, avec des buts signés El-Arabi puis un véritable bijou de Matthis Abline. Découvrez nos tops, flops et notes côté nantais.

Les tops

LA DÉFENSE CENTRALE

La défense centrale Awaziem – Tati a écœuré les attaquants parisiens ce soir. À eux deux, ils cumulent 30 actions défensives. Grâce à eux, Lopes a passé une soirée plutôt tranquille malgré 2 arrêts. Un match de patron pour les deux défenseurs.

LEROUX

Aligné en tant que latéral gauche, il a eu l’intelligence de ne pas mettre le ballon devant le but pour choisir le retrait et Youssef El-Arabi, buteur pour l’ouverture du score. Légèrement fautif sur l’égalisation parisienne, il s’est offert un joli petit pont face à Kebbal, et a bien assuré sur son côté.

TABIBOU

Dans tous les bons coups ce soir, il a été à l’avant-dernière passe avec une bonne récupération sur le but d’El-Arabi. À la 10e, son rush totalement fou débouche sur une frappe pour Mwanga, qui a complètement raté sa frappe pour le 0-2. Sorti à la 76e pour l’entrée de Nicolas Cozza.

EL-ARABI / ABLINE

Titulaire surprise, il s’est illustré d’entrée en étant servi par un très bon Louis Leroux, avant de décocher une frappe lointaine tendue qui est venue surprendre Nkambadio. Il n’a pas cessé de participer au jeu nantais, n’hésitant pas à redescendre pour aider ses coéquipiers en défense, même si son intervention sur Kebbal à la 57e n’était pas correcte. Sorti à la 70e pour l’entrée de Mostafa Mohamed. De son côté, même s’il s’est montré plutôt timide en début de match, Abline a brillé en inscrivant un véritable golazo à la 37e. Une reprise de loin avec une volée splendide qui a permis au FCN de repasser devant après l’égalisation parisienne. Il a beaucoup répété les efforts, au point de mener une contre-attaque en fin de match pour servir Guirassy sur un plateau, sans être passeur décisif pour autant.

Les flops

MWANGA

Pas un grand match pour le milieu nantais. À la 10e, il est bien lancé par Tabibou, mais se manque complètement et sa frappe n’a pas pris du tout la bonne trajectoire. Très en retard sur Lees-Melou, il a écopé d’un jaune logique à la 24e.

KWON

En charge de s’intercaler devant la défense, le milieu a réalisé une prestation plutôt correcte, mais a ensuite commencé à sortir de son match. Son jaune récolté après une altercation avec Lopez a peut-être été un déclencheur (64e), et il a ensuite failli donner un but à l’adversaire. Après une perte de balle à l’entrée de la surface, Kebbal est passé tout proche d’en profiter mais a complètement son face-à-face avec Lopes (65e). Sorti à la 69e pour l’entrée de Bahmed Deuff.

GUIRASSY

Match compliqué à juger pour l’attaquant nantais. Son match est loin d’être raté, bien au contraire. Son travail défensif et ses replis ont vraiment été précieux, mais ses derniers gestes où il doit beaucoup mieux faire sont encore à revoir. À la 86e, il doit sûrement mieux jouer le coup pour tuer le match sur la passe d’Abline en contre-attaque, mais sa frappe a terminé sur le montant gauche. Sorti à la 90e pour l’entrée de Fabien Centonze.

Les notes des Nantais

Lopes (6) – Amian (5), Awaziem (6), Tati (7), Leroux (7) – Mwanga (4), Kwon (4), Tabibou (6) – Guirassy (5), El-Arabi (6), Abline (7).

Le résumé du match

Dès la 2ᵉ minute, Tabibou récupérait le ballon sur le côté gauche et lançait Leroux, qui débordait Lees-Melou avant de centrer en retrait pour El-Arabi. L’attaquant nantais frappait sans contrôle du droit et logait le ballon au ras du poteau : Nantes menait déjà.

Peu après, à la 4ᵉ minute, le Paris FC croyait égaliser. Krasso trouvait la faille d’un tir croisé, mais la joie était de courte durée : le but était refusé pour hors-jeu, le ballon venait d’une passe trop appuyée de Marchetti.

Le PFC, vexé, prenait alors le contrôle du jeu. À la 9ᵉ minute, Lees-Melou s’avançait à l’entrée de la surface et tentait sa chance du gauche. Sa frappe était cadrée, mais Lopes se couchait bien pour la capter.

La pression parisienne faisait bientôt plier les Nantais. À la 15ᵉ minute, après un corner mal dégagé, Lees-Melou remettait instantanément pour Chergui, qui se retournait et marquait du droit en pivot. Leroux couvrait le défenseur parisien, et le Paris FC revenait au score.

Mais Nantes réagissait avant la pause. À la 38ᵉ minute, sur une contre-attaque, Guirassy provoquait un corner. Tabibou centrait, Lees-Melou repoussait de la tête, et Abline, en embuscade, contrôlait avant d’envoyer une volée splendide dans le petit filet. Nantes reprenait l’avantage sur un geste magnifique.

Quelques instants plus tard, à la 41ᵉ minute, le rythme s’emballait. Le Paris FC, piqué au vif, se ruait à l’attaque. Kebbal débordait à droite, renversait le jeu vers Simon, qui lui remettait. Sans hésiter, Kebbal déclenchait une frappe puissante du gauche, mais Lopes réalisait une envolée spectaculaire pour détourner le ballon.

En seconde période, le PFC essayait de refaire surface. À la 65ᵉ minute, Kebbal héritait d’un ballon parfait à l’entrée de la surface. Il prenait sa chance du gauche, mais se ratait complètement et son tir s’envolait au-dessus de la barre.

Et à la 86ᵉ minute, Nantes passait tout près du break. Abline, toujours aussi percutant, s’échappait en contre dans l’axe avant de décaler Guirassy sur la droite. Ce dernier bénéficiait d’un contre favorable et déclenchait un tir du droit qui heur­tait violemment l’équerre de Nkambadio.

FC NantesLigue 1
#A la une#NOTES

Les plus lus

Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet