RC Lens : les Sang et Or peuvent-ils rêver de Ligue des champions ?
RC Lens : les Sang et Or peuvent-ils rêver de Ligue des champions ?

Laurent Hess
28 octobre 2025

En battant l’OM, le RC Lens s’est hissé au sein du podium de la Ligue 1. De quoi rêver d’un accessit en Ligue des champions ? C’est notre débat…

« Rêver oui, et c’est déjà très bien ! »

« Il faut tirer un grand coup de chapeau à Lens et au travail réalisé par le duo Sage-Leca. Le coach artésien confirme ses qualités, c’est vraiment un bon coach, fin stratège et bon meneur d’hommes. Il tire le meilleur de son effectif. Et à ses côtés, Leca effectue un remarquable travail. Son recrutement a été vraiment judicieux. En six mois, le RCL s’est relevé de son désastreux hiver, de la vente de la plupart de ses meilleurs éléments.

Son début de saison le repositionne sur une courbe ascendante alors qu’on pouvait craindre qu’il se mette à végéter dans le ventre mou de la L1, voire qu’il joue le maintien. Thauvin, Risser, Udol, Baidoo, Edouard, il n’y a pas de fausse note dans les recrues estivales et la mayonnaise a pris de suite. Le RCL 2e de L1, c’est beau. De là à viser la C1, je ne pense pas. Il y a Paris, Marseille, et Lille me semble aujourd’hui quand même mieux armé. Mais les Sang et Or peuvent viser le Top 5, la Ligue Europa. Cela me paraît dans leurs cordes. Je les vois se battre avec Monaco et Lyon pour la 5e place. Lens 5e, perso, je signe. Et vous ? »

Laurent HESS

« Une saison est longue »

« Sur le podium de Ligue 1 après 9 journées, le RC Lens refait du Lens, comme à la bonne époque. La saison dernière, pourtant ponctuée à une honorable 8e place (à cinq points de l’Europe), a été très éprouvante pour tout le monde au club. En un été, le duo Leca-Parrot est parvenu à remettre de l’ordre dans tout ce fouillis. Mais, pour autant, je me garderai bien de dire que Lens peut finir dans le top 4. Comme dit Laurent, il ne faut pas s’interdire de rêver, mais une saison est longue, et le RCL aura forcément un coup de mou, et il faudra observer la réaction à ce moment-là.

Cependant, après cette victoire contre l’OM, Lens ne peut plus se cacher, et le top 6-7 doit devenir un objectif concret, même si Pierre Sage ne cesse d’évoquer la barre des 35 points, synonyme de maintien. Un discours qui peut faire sourire tout de même, car cette équipe pourrait être de la trempe de celle qui a terminé 2e, à un point du PSG, lors de la saison 2022-2023. La suite au prochain épisode ! ».

William TERTRIN

Par Fabien Chorlet