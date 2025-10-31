FC Nantes : un Canari est entré dans l’histoire du club… grâce à Monaco

Face à Monaco, Herba Guirassy a réalisé un gros record au sein du FC Nantes.

Le jeune attaquant du FC Nantes, Herba Guirassy, a fait parler de lui après son doublé contre Monaco mercredi soir (3-5). À seulement 19 ans et 61 jours, il est devenu le plus jeune joueur de l’histoire du FC Nantes à inscrire un doublé en Ligue 1, un exploit relayé par Opta.

Arrivé au club en 2019, Guirassy représente l’un des joueurs les plus prometteurs du club. Il totalise 5 buts et 1 passe dé en 29 apparitions, mais ce récent doublé n’est pas seulement un record personnel : il symbolise certainement l’éclosion d’un joueur prometteur. Nantes, qui traverse des saisons contrastées, peut se réjouir de voir émerger un talent capable de dynamiser l’attaque.

Guirassy, à 19 ans, prouve qu’il est prêt à progresser encore plus au FCN et, peut-être, attirer l’attention des plus grands clubs européens. Le jeune prodige est désormais à suivre de très près, et nul doute que ce n’est que le début d’une carrière prometteuse…