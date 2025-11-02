FC Nantes – FC Metz : un gros doute et deux énormes surprises dans le onze de Luis Castro !

À deux jours de recevoir Metz, le FC Nantes avance dans l’inconnu. Sorti lors du dernier match pour une raideur musculaire à la cuisse droite, Chidozie Awaziem inquiète, et la défense nantaise se retrouve privée de son leader. Conséquence immédiate : Luis Castro doit trancher, réinventer, assumer un onze fortement rajeuni pour un rendez-vous crucial.

Une défense fragilisée avant la réception de Metz

La blessure de Chidozie Awaziem (sortie à la 76e minute face à Monaco) tombe au plus mal pour un collectif déjà secoué par la gifle reçue contre l’ASM (3-5). Alors que la défense manquait déjà de repères, c’est tout l’équilibre de la charnière qui vacille. À l’aube d’un affrontement capital face à un concurrent direct, l’incertitude autour du Nigérian pèse lourd dans les têtes.

Si le forfait du défenseur central venait à se confirmer, c’est l’intégralité du plan défensif nantais qui doit être repensé, alors que la saison n’a jamais vraiment permis d’installer de la continuité derrière. L’absence d’Awaziem renforcerait encore la pression sur un effectif déjà abîmé par les blessures.

Mwanga sollicité, Deuff en lice pour une première

Dans ce contexte, L’Équipe laisse entendre que Luis Castro pourrait demander à Junior Mwanga de glisser en défense centrale, comme à Brest plus tôt dans la saison. Le jeune milieu défensif, prêté par Strasbourg, s’est imposé par son volume de jeu et sa polyvalence depuis son arrivée sur les bords de l’Erdre. Véritable couteau suisse, il a disputé 9 des 10 premiers matches de Ligue 1, incarnant la jeunesse montante du club.

Déjà, Mwanga s’exprime sur son rôle au FC Nantes et affiche sa disponibilité, même dans l’urgence. Ce repositionnement, s’il se confirme, obligerait Castro à reconfigurer son milieu, déjà amaigri par les forfaits de Coquelin, Lepenant et Hong Hyun-seok.

Autre scénario, autre promesse : la première titularisation en Ligue 1 envisageable pour Bahmed Deuff, 19 ans et formé au club. Un pari sur la fraîcheur et la formation nantaise, dans une configuration éprouvante pour ses débuts.

Un entrejeu décimé et des choix à faire en attaque

Avec un entrejeu décimé, la marge de l’entraîneur se réduit. Louis Leroux pourrait être reconduit sur le flanc gauche, mais l’absence de sentinelle expérimentée modifie dangereusement la structure de l’équipe. Côté offensif, la question du numéro 9 est tout aussi brûlante : faut-il s’appuyer, à l’aube de ce match-clé, sur Mostafa Mohamed – buteur lors de la dernière sortie face à Monaco – ou sur l’expérience et la régularité de Youssef El-Arabi (38 ans, possible troisième titularisation en dix jours) ?

La récente défaite contre Monaco a laissé des traces dans la tête et sur la feuille de match, laissant peu de certitudes à un groupe en quête de rebond. Cette gestion des absences et des rotations façonne les ambitions et isnpire le sentiment d’urgence.