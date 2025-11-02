OM : après Aguerd, un nouveau titulaire blessé à Auxerre !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

FC Nantes – FC Metz : un gros doute et deux énormes surprises dans le onze de Luis Castro ! 

Bahmed Deuff (FC Nantes)
Bastien Aubert
2 novembre 2025

À deux jours de recevoir Metz, le FC Nantes avance dans l’inconnu. Sorti lors du dernier match pour une raideur musculaire à la cuisse droite, Chidozie Awaziem inquiète, et la défense nantaise se retrouve privée de son leader. Conséquence immédiate : Luis Castro doit trancher, réinventer, assumer un onze fortement rajeuni pour un rendez-vous crucial.

Une défense fragilisée avant la réception de Metz

La blessure de Chidozie Awaziem (sortie à la 76e minute face à Monaco) tombe au plus mal pour un collectif déjà secoué par la gifle reçue contre l’ASM (3-5). Alors que la défense manquait déjà de repères, c’est tout l’équilibre de la charnière qui vacille. À l’aube d’un affrontement capital face à un concurrent direct, l’incertitude autour du Nigérian pèse lourd dans les têtes.

Si le forfait du défenseur central venait à se confirmer, c’est l’intégralité du plan défensif nantais qui doit être repensé, alors que la saison n’a jamais vraiment permis d’installer de la continuité derrière. L’absence d’Awaziem renforcerait encore la pression sur un effectif déjà abîmé par les blessures.

Mwanga sollicité, Deuff en lice pour une première

Dans ce contexte, L’Équipe laisse entendre que Luis Castro pourrait demander à Junior Mwanga de glisser en défense centrale, comme à Brest plus tôt dans la saison. Le jeune milieu défensif, prêté par Strasbourg, s’est imposé par son volume de jeu et sa polyvalence depuis son arrivée sur les bords de l’Erdre. Véritable couteau suisse, il a disputé 9 des 10 premiers matches de Ligue 1, incarnant la jeunesse montante du club.

Déjà, Mwanga s’exprime sur son rôle au FC Nantes et affiche sa disponibilité, même dans l’urgence. Ce repositionnement, s’il se confirme, obligerait Castro à reconfigurer son milieu, déjà amaigri par les forfaits de Coquelin, Lepenant et Hong Hyun-seok.

Autre scénario, autre promesse : la première titularisation en Ligue 1 envisageable pour Bahmed Deuff, 19 ans et formé au club. Un pari sur la fraîcheur et la formation nantaise, dans une configuration éprouvante pour ses débuts.

Un entrejeu décimé et des choix à faire en attaque

Avec un entrejeu décimé, la marge de l’entraîneur se réduit. Louis Leroux pourrait être reconduit sur le flanc gauche, mais l’absence de sentinelle expérimentée modifie dangereusement la structure de l’équipe. Côté offensif, la question du numéro 9 est tout aussi brûlante : faut-il s’appuyer, à l’aube de ce match-clé, sur Mostafa Mohamed – buteur lors de la dernière sortie face à Monaco – ou sur l’expérience et la régularité de Youssef El-Arabi (38 ans, possible troisième titularisation en dix jours) ?

La récente défaite contre Monaco a laissé des traces dans la tête et sur la feuille de match, laissant peu de certitudes à un groupe en quête de rebond. Cette gestion des absences et des rotations façonne les ambitions et isnpire le sentiment d’urgence.

FC MetzFC NantesLigue 1
#A la une#AVANT-MATCH#ONZE DE DÉPART

Les plus lus

La joie de l'OM à Auxerre
Aj Auxerre...

OM : après Aguerd, un nouveau titulaire blessé à Auxerre !

Par Bastien Aubert
Vinicius Junior (Real Madrid)
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : Vinicius fait profil bas au Real Madrid, des renforts au FC Barcelone !

Par Bastien Aubert
Bahmed Deuff (FC Nantes)
FC Metz...

FC Nantes – FC Metz : un gros doute et deux énormes surprises dans le onze de Luis Castro ! 

Par Bastien Aubert
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais – RC Strasbourg : on sait si Beye va titulariser Blas et Fofana

Par Bastien Aubert
Ousmane Dembélé (PSG)
Ligue 1...

PSG : Dembélé vend la mèche sur son état de santé très inquiétant, son avenir en danger ?

Par Bastien Aubert
Florian Tardieu (ASSE)
ASSE...

ASSE : Tardieu lâche une petite bombe après la claque au Red Star, Horneland ciblé ? 

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi (OM)
Aj Auxerre...

OM : De Zerbi se justifie sur son onze à Auxerre et annonce 2 bonnes nouvelles avant l’Atalanta

Par Bastien Aubert
Davitashvili en action lors de Red Star-ASSE.
ASSE...

Ferreira et Annan à la rue, Davitashvili frustrant… les notes de l’ASSE face au Red Star

Par Raphaël Nouet
Lamine Yamal (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : Flick claque la porte du vestiaire au nez de Lamine Yamal et Nicki Nicole !

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : la défaite contre le Red Star, Eirik Horneland n’en revient pas !

Par William Tertrin
Le Real Madrid cartonne Valence 4-0, Kylian Mbappé régale encore (vidéo)
Liga...

Le Real Madrid cartonne Valence 4-0, Kylian Mbappé régale encore (vidéo)

Par William Tertrin
L’OM se relance à Auxerre et reprend la deuxième place de Ligue 1… les notes des Marseillais
Ligue 1...

L’OM se relance à Auxerre et reprend la deuxième place de Ligue 1… les notes des Marseillais

Par William Tertrin
Le directeur sportif du PSG, Luis Campos, avec son entraîneur, Luis Enrique.
Mercato...

PSG : Luis Enrique et Luis Campos ont acté une opération suicide au Mercato !

Par Bastien Aubert
Red Star – ASSE (2-1) : les Verts rechutent et font une très mauvaise opération
ASSE...

Red Star – ASSE (2-1) : les Verts rechutent et font une très mauvaise opération

Par William Tertrin
Pedri (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : Flick a identifié un remplaçant inattendu à Pedri, la surprise est totale ! 

Par Bastien Aubert
La Ligue 1 snobée par le PSG ? Luis Enrique remet tout le monde à sa place !
Ligue 1...

La Ligue 1 snobée par le PSG ? Luis Enrique remet tout le monde à sa place !

Par William Tertrin
Endrick (Real Madrid)
Mercato...

Real Madrid Mercato : OM ou OL, quel club Endrick doit-il choisir en janvier ?

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi
Ligue 1...

OM : la compo de De Zerbi pour affronter l’AJ Auxerre, avec des choix forts

Par William Tertrin
Xabi Alonso lors d'un match du Real Madrid.
Liga...

Real Madrid : la compo de Xabi Alonso pour affronter Valence

Par William Tertrin
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, avant le match contre l'OL.
Ligue 1...

RC Lens : un retour dans le groupe lensois pour affronter le FC Lorient

Par William Tertrin
ASSE : la compo d’Eirik Horneland pour affronter le Red Star
ASSE...

ASSE : la compo d’Eirik Horneland pour affronter le Red Star

Par William Tertrin
Ligue 1 : le PSG s’en sort à la dernière seconde contre Nice et sécurise la place de leader !
Ligue 1...

Ligue 1 : le PSG s’en sort à la dernière seconde contre Nice et sécurise la place de leader !

Par William Tertrin
Le logo du FC Nantes sur l'un des murs de la Beaujoire.
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : un gros transfert a capoté pour une raison hallucinante

Par William Tertrin
Stade Rennais : un coach bien connu de Ligue 1 pour remplacer Habib Beye ?
Mercato...

Stade Rennais : un coach bien connu de Ligue 1 pour remplacer Habib Beye ?

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet