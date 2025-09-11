Prêté au FC Nantes par le RC Strasbourg pour la saison, Junior Mwanga a été présenté aux médias ce jeudi. Il a notamment été interrogé sur son positionnement préféré.

Prêté au FC Nantes le 1er septembre, lors du dernier jour du mercato, Junior Mwanga n’avait pas encore été présenté à la presse. C’est chose faite. Lui qui a débuté les deux premiers matches de la saison du RC Strasbourg à des postes différents (défenseur central à Metz, milieu droit contre… Nantes) a notamment été interrogé sur sa polyvalence, qui est assurément une force. Le Lyonnais de naissance a dit quel était le poste où il se sentait le plus performant.

« Je me sens bien, notamment en sentinelle »

« Il y a un bon groupe de jeunes, on est dans de bonnes conditions. Tout se passe bien. Mes qualités ? Je pense qu’on peut parler de l’intelligence de jeu, je suis fort dans les duels, prêt à me projeter et aller de l’avant. Ma polyvalence, c’est un vrai atout qui m’aide au quotidien. Je me sens bien, notamment en sentinelle. »

Luis Castro va donc devoir aligner Mwanga à la place de Francis Coquelin ou à un poste qu’il apprécie un peu moins. Un début de casse-tête pour l’entraîneur du FC Nantes…