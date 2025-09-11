Nommé au conseil d’administration de la LFP, le propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita, porte les espoirs des putschistes. Sans son vote, impossible de renverser Vincent Labrune.

Depuis vendredi dernier et l’interview commune de Frank McCourt (OM) et Joseph Oughourlian (RC Lens) au Figaro, il règne une atmosphère de révolution dans le football français. Les deux dirigeants veulent renverser le président de la LFP, Vincent Labrune, accusé d’avoir la Ligue 1 dans le mur et d’être trop proche de Nasser al-Khelaïfi (PSG). Pour cela, il fallait placer des hommes à eux dans le conseil d’administration. Raté. Le vote d’hier à offert des postes à Waldemar Kita (FC Nantes), Loïc Féry (Lorient) et Fabrice Bocquet (OGC Nice). Jean-Michel Roussier (Le Havre), anti-Labrune assumé, n’a pas été élu.

Son vote sera décisif

Tout espoir de faire tomber Labrune n’a pas disparu pour autant. Il faudra pour cela qu’il y ait 33% de suffrages pour convoquer une assemblée générale de révocation du président, lors d’une élection qui aura lieu demain. Sachant que Féry est un proche de Labrune et que Bocquet est hésitant, la position de Kita sera déterminante. Autrefois soutien sans faille du président de la LFP, le propriétaire du FC Nantes a changé d’avis après la catastrophe des droits TV.

Mais un retournement de veste n’est pas à écarter, à en croire l’insider Emmanuel Merceron : « Kita présenté comme opposant de Labrune, attendons de voir quand même. Surtout vu son admiration pour Nasser. Il semble en effet avoir basculé, mais attention quand même ». Et on sait combien le Qatari n’a pas son pareil pour retourner ses adversaires, comme il l’a fait à une époque avec Jean-Michel Aulas !