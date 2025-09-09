Alors que Luis Castro s’est blessé assez sérieusement lors d’un match disputé au cours de la trêve internationale, un autre élément phare du FC Nantes s’est distingué : Anthony Lopes (34 ans).

Le FC Nantes ne passera pas de trêve tranquille. Alors que la quiétude devait enrober la Jonelière au cours de cette première coupure internationale, Luis Castro s’est blessé en milieu de semaine en disputant un match amical. Victime d’une grosse entorse du genou, le coach du FC Nantes pourrait s’être fait les ligaments croisés.

Pour l’heure, Castro attend des examens plus poussés pour savoir om en est sa blessure. Anthony Lopes est un autre élément phare du FC Nantes à s’être distingué cette semaine. Lui, c’est pour une raison plus honorable. Auteur d’une prestation très solide lors de la victoire des Canaris contre l’AJ Auxerre le week-end dernier (1-0), l’ancien gardien de l’OL a été choisi par Ligue 1 + dans ses highlights de la semaine !

Fort de quatre parades décisives (!) devant les attaquants icaunais, Lopes a brillé à la Beaujoire et ses arrêts passent en boucle sur les réseaux sociaux. Une aubaine pour prendre un ascendant sur les autres attaquants de Ligue 1 qu’il croisera cette saison… dès samedi prochain à Nice (17h) pour la quatrième journée ?