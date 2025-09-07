Loin de la Ligue 1, le FC Nantes commence la saison tambour battant, et même ses jeunes montrent la voie. Pour la 3ᵉ journée du championnat de France U17, les Canaris ont écrasé leurs rivaux du Stade Rennais sur leur propre terrain (1-6).

Le premier derby pour le FC Nantes ! Dans ce match toujours particulier, les jeunes Canaris ont fait preuve d’une efficacité redoutable et d’une intensité supérieure pour atomiser les U17 du Stade Rennais. Les Rouge et Noir, pourtant réputés pour la qualité de leur formation, ont été totalement dépassés, incapables de contenir la furia jaune et verte. Ce large succès prend une saveur particulière : humilier le voisin honni reste une performance marquante, quel que soit l’âge ou le contexte.

Au-delà du simple résultat, cette victoire illustre la dynamique positive qui semble entourer le FC Nantes en ce début de saison. La formation tourne à plein régime, les jeunes brillent, et ce signe fort pourrait bien inspirer l’équipe première en Ligue 1. Alors que les Canaris cherchent à s’installer dans une spirale positive, voir la relève dominer Rennes avec une telle autorité ne peut qu’alimenter la confiance générale dans le club.

Bien sûr, il ne faut pas confondre championnat U17 et Ligue 1. Mais dans un club où l’identité passe aussi par la formation, ce carton infligé à l’ennemi rennais est perçu comme un symbole fort. Et s’il annonçait une saison où le FC Nantes, toutes catégories confondues, aborde chaque rendez-vous avec l’envie de marquer les esprits ?