Selon Ouest-France, le FC Nantes n’a pas l’intention de recruter de joker après la clôture du mercato estival. Luis Castro a tranché : l’effectif actuel devra faire le travail.

🟥 Rumeur

Le mercato a beau avoir fermé ses portes, certains clubs de Ligue 1 continuent de se renforcer en misant sur des joueurs libres. Mais ce ne sera pas le cas du FC Nantes. Interrogé sur la possibilité de voir les Canaris attirer un joker médical ou offensif, David Phelippeau, journaliste Ouest-France spécialiste du club, a été catégorique sur X : « Non. »

Une réponse qui confirme la ligne fixée par Luis Castro. Nommé cet été, l’entraîneur portugais souhaite travailler avec un groupe resserré, quitte à prendre un risque en cas de blessure. Le coach du FC Nantes estime que l’effectif actuel est suffisant pour répondre aux objectifs de la saison, même si certains équilibres paraissent encore fragiles.

Pas de dépenses supplémentaires au FC Nantes

Cette décision ne manquera pas de faire réagir. Les supporters, inquiets après un début de saison poussif et marqués par la blessure de leur entraîneur lui-même lors d’un match amical interne, espéraient voir arriver un visage neuf pour redonner un peu de fraîcheur et de confiance. Mais la direction sportive préfère miser sur la stabilité et la progression interne des jeunes, plutôt que de recruter dans l’urgence.

En coulisses, le message est clair : pas de dépenses supplémentaires, pas de pari sur un joueur en manque de rythme. Le FC Nantes veut avancer avec ses armes actuelles et faire confiance à son vestiaire. Un choix qui pourrait toutefois être discuté si les résultats venaient à manquer dans les prochaines semaines.