FC Nantes Mercato : blessé, Castro a tranché pour l’arrivée d’un joker 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

FC Nantes Mercato : blessé, Castro a tranché pour l’arrivée d’un joker 

Luis Castro (FC Nantes)
Bastien Aubert
6 septembre 2025

Selon Ouest-France, le FC Nantes n’a pas l’intention de recruter de joker après la clôture du mercato estival. Luis Castro a tranché : l’effectif actuel devra faire le travail.

🟥 Rumeur

Le mercato a beau avoir fermé ses portes, certains clubs de Ligue 1 continuent de se renforcer en misant sur des joueurs libres. Mais ce ne sera pas le cas du FC Nantes. Interrogé sur la possibilité de voir les Canaris attirer un joker médical ou offensif, David Phelippeau, journaliste Ouest-France spécialiste du club, a été catégorique sur X : « Non. »

Une réponse qui confirme la ligne fixée par Luis Castro. Nommé cet été, l’entraîneur portugais souhaite travailler avec un groupe resserré, quitte à prendre un risque en cas de blessure. Le coach du FC Nantes estime que l’effectif actuel est suffisant pour répondre aux objectifs de la saison, même si certains équilibres paraissent encore fragiles.

Pas de dépenses supplémentaires au FC Nantes

Cette décision ne manquera pas de faire réagir. Les supporters, inquiets après un début de saison poussif et marqués par la blessure de leur entraîneur lui-même lors d’un match amical interne, espéraient voir arriver un visage neuf pour redonner un peu de fraîcheur et de confiance. Mais la direction sportive préfère miser sur la stabilité et la progression interne des jeunes, plutôt que de recruter dans l’urgence.

En coulisses, le message est clair : pas de dépenses supplémentaires, pas de pari sur un joueur en manque de rythme. Le FC Nantes veut avancer avec ses armes actuelles et faire confiance à son vestiaire. Un choix qui pourrait toutefois être discuté si les résultats venaient à manquer dans les prochaines semaines.

FC NantesMercato
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

Luis Castro (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : blessé, Castro a tranché pour l’arrivée d’un joker 

Par Bastien Aubert
Josuha Guilavogui
ASSE...

OM Mercato : De Zerbi a validé un ex de l’ASSE et de Bordeaux pour faire oublier Rabiot ! 

Par Bastien Aubert
Julian Alvarez
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : une star de Madrid rêve du Barça !

Par Bastien Aubert
Jérémy Gélin
Ligue 1...

Revue de presse : un exilé talentueux de Ligue 1 revient à Rennes ! 

Par Bastien Aubert
Mason Greenwood (OM)
Ligue 1...

OM : Greenwood de retour en Angleterre, la porte s’ouvre !

Par Bastien Aubert
Nico O'Reilly (Manchester City)
Mercato...

OL Mercato : Lyon a déniché un joker en or à Manchester City 

Par Bastien Aubert
Désiré Doué avec les Bleus
Equipe de France...

PSG : un premier diagnostic pour Doué, Paris en alerte rouge !  

Par Bastien Aubert
Herba Guirassy (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : après Castro, un titulaire s’est blessé en sélection ! 

Par Bastien Aubert
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, lors d'un échauffement avant un match dans le Chaudron.
ASSE...

ASSE : Horneland a reçu une double bonne nouvelle avant la reprise de la L2

Par Bastien Aubert
Les Bleus en Ukraine
Ligue 1...

PSG : Dembélé et du très lourd absent face à l’OM ? 

Par Bastien Aubert
Jean-Louis Leca assistant à un entraînement du RC Lens.
Mercato...

RC Lens Mercato : Leca prépare un transfert surprise en Belgique !

Par Bastien Aubert
L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro.
FC Nantes...

FC Nantes : des nouvelles fraîches de Luis Castro 

Par Bastien Aubert
Lucas Beraldo (PSG)
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : De Jong out, le FC Barcelone fonce sur une recrue au PSG ! 

Par Bastien Aubert
Ivan Gazidis (ASSE)
ASSE...

ASSE : Kilmer Sports vient de frapper un nouveau double grand coup au Mercato ! 

Par Bastien Aubert
Hakim Ziyech
Mercato...

OM Mercato : retour de flamme pour Ziyech, deux départs en vue !

Par But ! Football Club
Ousmane Dembélé blessé avec les Bleus
Equipe de France...

Blessure de Dembélé : PSG – Bleus, la tension monte après Ukraine – France

Par Bastien Aubert
ASSE : Annan a déjà son mentor chez les Verts
ASSE...

ASSE : Annan a déjà son mentor chez les Verts

Par Laurent Hess
PSG Mercato : Abdou Diallo en route pour un nouveau défi
Mercato...

PSG Mercato : Abdou Diallo en route pour un nouveau défi

Par Laurent Hess
PSG, FC Nantes : grosse blessure pour Luis Enrique, plus de peur que de mal pour Luis Castro !
FC Nantes...

PSG, FC Nantes : grosse blessure pour Luis Enrique, plus de peur que de mal pour Luis Castro !

Par Laurent Hess
Ukraine – France : Olise et Mbappé buteurs, Tchouameni rayonnant, Dembélé malheureux… les notes des Bleus
Equipe de France...

Ukraine – France : Olise et Mbappé buteurs, Tchouameni rayonnant, Dembélé malheureux… les notes des Bleus

Par Laurent Hess
ASSE : Roland Romeyer réagit aux accusations d’harcèlement et outrages sexistes
ASSE...

ASSE : Roland Romeyer réagit aux accusations d’harcèlement et outrages sexistes

Par Laurent Hess
FC Nantes Mercato : Lafont sort enfin du tunnel !
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Lafont sort enfin du tunnel !

Par Laurent Hess
ASSE Mercato : Batubinsika a repris du service, son départ remis en cause ?
ASSE...

ASSE Mercato : Batubinsika a repris du service, son départ remis en cause ?

Par Laurent Hess
Les infos du jour : Ghezzal de retour à l’OL, des départs officialisés à Rennes, à l’ASSE et au Barça, McCourt et Oughourlian se payent Labrune
ASSE...

Les infos du jour : Ghezzal de retour à l’OL, des départs officialisés à Rennes, à l’ASSE et au Barça, McCourt et Oughourlian se payent Labrune

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet