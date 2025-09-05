PSG, FC Nantes : grosse blessure pour Luis Enrique, plus de peur que de mal pour Luis Castro !

Les deux coachs du PSG et du FC Nantes se sont blessés. Le premier en faisant du vélo, le second lors d’un petit jeu à l’entraînement…

Sale temps pour les coachs de L1 et en particulier pour Luis Enrique et Luis Castro. Tous deux se sont blessés, et assez sérieusement.

Luis Enrique va devoir se faire opérer

Luis Enrique a été victime d’une chute à vélo, et comme l’indique le communiqué du PSG, il souffre d’une fracture de la clavicule, ce qui nécessitera une opération. Quant à Luis Castro, comme annoncé par Ouest-France, il s’est blessé jeudi lors d’un petit jeu avec son staff, improvisé sur les terrains de la Jonelière. Une rupture du ligament croisé antérieur d’un genou était redoutée, mais le nouvel entraîneur des Canaris en serait juste quitte pour une grosse entorse.