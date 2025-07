FC Nantes Mercato : une offre de 20 M€ est arrivée pour Abline mais…

Le FC Nantes aurait reçu une offre de 20 M€ pour son attaquant Matthis Abline. Mais la direction des Canaris l’a repoussée car elle attend beaucoup plus.

🟨 Négociation en cours

Lundi, lors de la conférence de présentation de Luis Castro, le directeur général du FC Nantes, Franck Kita, a déclaré qu’il ne voulait pas vendre ses meilleurs joueurs, après les départs de Moses Simon, Douglas Augusto et Pedro Chirivella. Et, surtout, qu’il n’était pas obligé de les vendre car, à l’en croire, les finances de la Maison Jaune se portent très bien. Ouest-France, qui a relayé ses propos, précisait toutefois que la direction nantaise est à l’écoute des offres pour des joueurs comme Nathan Zézé, Mostafa Mohamed et surtout Matthis Abline. Et justement, elle en aurait reçu une pour ce dernier…

Les Kita attendent plus pour leur attaquant

Le quotidien régional assure que le FC Nantes a reçu une offre de 20 M€ de la part de Sunderland pour Abline. Les Black Cats sont de retour en Premier League, sous la direction de Régis Le Bris, qui connaît bien le championnat de France. Mais les Kita père et fils ont repoussé cette proposition car ils attendent beaucoup plus pour l’ancien Rennais, recruté pour 12 M€ l’été dernier. En début de marché, l’OM a offert 12 M€ puis 15 M€ mais s’est également fait envoyer balader.

Ouest-France précise deux choses : la première, c’est que Sunderland pourrait revenir à la charge avec une offre revue à la hausse. La deuxième, c’est que Matthis Abline « ne serait pas insensible à l’intérêt de l’OM ». Sauf que Waldemar Kita a expliqué ne vouloir faire aucun cadeau aux dirigeants marseillais car il n’a pas apprécié les dernières négociations avec eux.

« Le coup d’œil de But FC »

« Le FC Nantes a bien raison de faire grimper les enchères pour un joueur aussi talentueux qu’Abline. Mais les Anglais ont tendance à s’endormir pendant de longues semaines avant de revenir à la charge dans les derniers jours du mercato. Il va donc falloir que la Maison Jaune et surtout son joueur se montrent patients. »