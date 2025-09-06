FC Nantes : des nouvelles fraîches de Luis Castro 
FC Nantes : des nouvelles fraîches de Luis Castro 

L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro.
Bastien Aubert
6 septembre 2025

Luis Castro s’est blessé jeudi lors d’un match amical improvisé avec le staff du FC Nantes. Une suspicion de rupture des ligaments croisés plane toujours sur le technicien portugais.

Luis Castro vit des débuts agités au FC Nantes. L’entraîneur portugais, ancien coach de Dunkerque, s’est sérieusement blessé au genou jeudi au cours d’une rencontre amicale disputée avec les membres de son staff. Selon les informations d’Ouest-France, le technicien s’est présenté dès le lendemain avec une attelle, à l’occasion du match amical opposant le FC Nantes au Mans (1-1).

Contrairement aux indications d’hier soir, le diagnostic exact n’est pas encore connu, mais les premiers échos laissent craindre le pire. Castro souffrirait d’une entorse du genou, avec une forte suspicion de rupture du ligament croisé antérieur. Si ce scénario se confirmait, l’entraîneur serait contraint de subir une longue période de convalescence, souvent estimée entre six et neuf mois dans ce type de blessure. 

Un coup dur pour le coach, qui n’aura même pas eu le temps d’installer sa patte sur l’équipe nantaise. À quelques jours d’un déplacement périlleux à Nice, le FC Nantes vit donc une situation aussi insolite qu’inquiétante. Les joueurs devront composer avec un entraîneur diminué, dont la mobilité et la présence quotidienne pourraient être affectées en cas d’indisponibilité prolongée. Reste désormais à connaître le verdict médical définitif. 

