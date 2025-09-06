PSG : un premier diagnostic pour Doué, Paris en alerte rouge !  
FC Nantes : après Castro, un titulaire s’est blessé en sélection ! 

Herba Guirassy (FC Nantes)
Bastien Aubert
6 septembre 2025

Après la blessure de Luis Castro, c’est au tour d’Herba Guirassy de subir un contretemps majeur. L’attaquant du FC Nantes, sélectionné pour la première fois avec les Bleuets, devra renoncer à sa convocation à cause d’une blessure aux ischio-jambiers.

La joie aura été de courte durée pour Herba Guirassy. Le jeune attaquant de 19 ans, auteur de débuts prometteurs avec le FC Nantes cette saison, venait d’être appelé en renfort par Gérald Baticle après le forfait du Rennais Djaoui Cissé. Malheureusement, une blessure aux ischio-jambiers va l’empêcher de participer aux prochaines rencontres des Bleuets. Selon L’Équipe, le staff médical des Espoirs a recommandé un retour immédiat au club pour une prise en charge adaptée, mettant un terme prématuré à sa première expérience internationale.

Pour le FC Nantes, cette nouvelle tombe comme un coup dur supplémentaire après la mésaventure de Luis Castro. Très attendu sur le côté gauche de l’attaque nantaise, il sera sans doute freiné par ce contretemps, alors qu’il sortait tout juste d’une intervention dentaire en début de semaine.

Le forfait de Guirassy contraindra Gérald Baticle à revoir ses plans offensifs pour les prochaines rencontres internationales, tandis que le FC Nantes devra gérer son joueur avec prudence pour éviter toute aggravation de la blessure. Pour le jeune Canari, ce n’est sans doute que partie remise : son début de saison promet une suite des plus encourageantes sous la houlette de Castro.

FC Nantes
#A la une

