La situation d’Alban Lafont, l’ancien gardien du FC Nantes, semble s’améliorer.

Parti au Panathinaïkos, Alban Lafont ronge son frein depuis son arrivée en Grèce, contraint à un rôle de doublure qu’il tenait déjà au FC Nantes depuis l’arrivée en janvier dernier d’Anthony Lopes. Mais l’ancien toulousain s’apprête à relever un nouveau défi.

Sélectionné par la Côte d’Ivoire, Lafont a enfin débuter avec le Pana

A 26 ans, alors qu’il avait connu la sélection française lors d’un rassemblement en septembre 2022 contre l’Autriche et le Danemark, sans jouer, Alban Lafont a été appelé en sélection de Côte d’Ivoire par Emerse Faé où il sera en concurrence avec Yahia Fofana, le gardien du SCO d’Angers. Né à Ouagadougou au Burkina Faso, Lafont a finalement opté pour une troisième sélection. La Côte d’Ivoire défiera le Burundi ce soir et le Gabon mardi dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, Lafont a honoré cette convocation en jouant son premier match avec le Panathinaïkos, reléguant Dragowski sur le banc. C’était le week-end dernier lors de la 1ere journée du championnat grec, contre Levadiakos (1-1). De bon augure pour la suite de sa saison ?