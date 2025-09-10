Un ancien joueur du FC Nantes, dont l’identité n’a pas été révélée, va comparaître devant la justice pour une agression homophobe survenue en juin dernier.

Le nom du FC Nantes revient dans l’actualité, en cette quinzaine internationale, mais pour de mauvaises raisons, même s’il n’y est pour rien. Ouest-France nous apprend en effet qu’un ancien Canari doit comparaître devant la justice pour l’agression d’un homme en juin dernier, au parc floral de la Roseraie. Un lieu de rencontres homosexuelles bien connu des Nantais.

Peu de détails de l’agression ont filtré

La victime s’y trouvait de manière fortuite. Quant au joueur en question, rien n’a filtré sur lui, notamment les raisons l’ayant conduit à agresser cette personne. Le quotidien régional précise que ce joueur ne fait pas l’objet d’un contrôle judiciaire car ses garanties de représentation en tant que footballeur professionnel ont été jugées suffisantes.