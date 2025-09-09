Les infos du jour : un joker attendu au FC Nantes, deux nouveaux départs au Stade Rennais, la blessure de Benzema inquiète

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce mardi 9 septembre 2025.

La grosse info : Le FC Nantes veut encore se renforcer

Le FC Nantes pourrait frapper un grand coup sur le marché des transferts pour compenser le départ de Jean-Kévin Duverne (28 ans) en Belgique.

FC Nantes Mercato : une recrue tombée du ciel va débarquer très bientôt !

FC Nantes Mercato : c’est officiel pour Jean-Kévin Duverne

FC Nantes : Leroux casse la baraque avec les Bleuets !

FC Nantes Mercato : Marcus Coco rebondit en Roumanie (officiel)

Mais aussi…

Arabie saoudite : grosse inquiétude pour Karim Benzema !

OL, Botafogo, Textor… Plongée dans le conflit interne qui menace Eagle (2/2)

Stade Rennais Mercato : deux nouveaux départs dans les tuyaux, direction la Turquie !

Revue de presse : un Rennais signe à l’OM, départ annoncé de Genesio au LOSC !

OM : Medina et Paixao bons pour le service !

OM Mercato : Benatia déjà prêt à relancer un dossier XXL au Real Madrid ?

OM Mercato : une signature juteuse est imminente à Marseille !

RC Lens : Joseph Oughourlian vide son sac sur le PSG !

PSG Mercato : Paris fonce sur une star montante des Bleus !

PSG Mercato : Donnarumma débarque enfin à Manchester City… et il inquiète déjà

ASSE : Laurent Batlles voient les Verts écraser la Ligue 2

ASSE : un premier vrai test attend les Verts

ASSE : Kilmer Sports lance le bouquet final du Mercato des Verts

ASSE Mercato : nouveau rebondissement pour l’avenir d’Ekwah !

ASSE : des nouvelles fraîches de Stassin sont tombées, le peuple vert souffle !

FC Barcelone Mercato : une autre star que Rashford et Lewandowski poussée dehors !

FC Barcelone Mercato : l’aventure de Rashford au Barça vire au cauchemar !