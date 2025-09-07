Alors que le marché des transferts reste encore ouvert dans plusieurs pays, le FC Nantes se retrouve face à une situation délicate concernant Mostafa Mohamed. L’attaquant égyptien pourrait être tenté par un départ.

🟥 Rumeur

Joueur phare du FC Nantes en ce début de saison, avec une adresse clinique, Mostafa Mohamed a fait oubleir les tracas causés par l’avenir flou de Matthis Abline. Justement, les bonnes performances de l’attaquant égyptien font craindre un retour de flamme des courtisans sur le marché des transferts, pas encore fermé dans certains pays.

« Sans recrue offensive, une vente de Mohamed sur les marchés encore ouverts la semaine prochaine deviendrait problématique », alerte Emmanuel Merceron. Une déclaration qui illustre la position délicate du FC Nantes : conserver son meilleur buteur ou profiter d’une opportunité de transfert tout en risquant de fragiliser son attaque pour les prochaines échéances de Ligue 1.

Castro compte sur Mohamed mais…

Malgré les rumeurs et l’incertitude sur les transactions possibles, notamment en Turquie où l’attaquant a déjà été suivi dans le passé, Ouest-France souligne que Luis Castro apprécie énormément Mohamed. L’entraîneur portugais compte sur lui pour cette saison, convaincu que son profil peut faire la différence devant le but, même si le joueur ne fait pas totalement l’unanimité au sein du vestiaire.

Pour l’heure, le FC Nantes semble donc privilégier la stabilité offensive tout en restant attentif aux offres qui pourraient se présenter. La semaine à venir pourrait être décisive pour l’avenir de Mohamed, un vrai enjeu de cette fin de mercato secondaire.