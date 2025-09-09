Le FC Nantes pourrait frapper un grand coup sur le marché des transferts pour compenser le départ de Jean-Kévin Duverne (28 ans) en Belgique.

🟥 Rumeur

Le FC Nantes se penche déjà sur le marché pour compenser le départ de Jean-Kévin Duverne. Selon Emmanuel Merceron, le club étudie activement plusieurs pistes afin de renforcer sa charnière défensive et ne pas se retrouver à court de solutions. Deux options sont principalement envisagées : un joueur actuellement libre de tout contrat, ou un joueur sous contrat mais évoluant déjà en France, soit par prêt, soit par transfert définitif.

Ce départ forcé ouvre une véritable course contre la montre pour les Canaris, qui cherchent à sécuriser un profil capable de s’intégrer rapidement et de maintenir le niveau défensif de l’équipe drivée par Luis Castro.

Un joker attendu au FC Nantes

Un recrutement sans contrat permettrait au FC Nantes de se montrer rapide et efficace, tandis qu’une option en France pourrait faciliter l’adaptation grâce à la connaissance du championnat et du style de jeu. Quoi qu’il en soit, Castro veut s’assurer de ne pas se tromper et de faire venir un joueur capable de contribuer immédiatement.

Reste maintenant à suivre les prochains jours et les décisions de la direction mais une recrue inattendue sera recherchée pour compléter l’effectif du FC Nantes, qui aura un périlleux déplacement à Nice ce samedi lors de la 4e journée de Ligue 1 (17h).