FC Nantes : les Kita ont réussi un dernier petit miracle au Mercato !

Cap vers la Belgique pour Jean-Kévin Duverne. Après un passage remarqué à Courtrai, où le défenseur international haïtien a inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives en 13 apparitions, le joueur de 28 ans quitte officiellement le FC Nantes et s’engage pour une saison à La Gantoise. Un prêt sans option d’achat, témoin d’un tournant majeur dans la trajectoire de l’ancien Lensois, sous contrat avec Nantes jusqu’en 2027.

Une nouvelle étape en Belgique pour Duverne

Pour Duverne, ce nouveau défi en Jupiler Pro League sonne comme une promesse de rebond. Après s’être illustré à Courtrai, l’ex-Brestois, formé à Lens, tentera de confirmer à La Gantoise, club habitué aux coups d’éclat européens. Duverne reste également un cadre de la sélection haïtienne (10 sélections, 1 but), un pedigree qui aiguise la curiosité autour de son intégration.

Un prêt sans option d’achat, chiffres et contrat

Le défenseur est prêté pour un an, sans option d’achat, preuve que Nantes conserve un œil sur sa progression. Sous contrat avec les Canaris jusqu’en 2027, Duverne reste affilié au club de Loire-Atlantique, qui table sur une valorisation du joueur en cas de belle saison. Un retour gagnant n’est donc pas exclu, même si pour l’heure, la priorité est à l’adaptation dans un collectif gantois ambitieux.

Pourquoi Duverne quitte Nantes cette saison

La décision du coach Luis Castro a pesé lourd : le technicien portugais ne retenait pas Duverne dans ses plans pour la saison en cours. Une situation clarifiée durant l’été, alors que le défenseur n’a disputé aucune rencontre de Ligue 1 sur cet exercice. Ce choix s’inscrit dans une dynamique de réorganisation du vestiaire nantais, où les dernières nouvelles sur Luis Castro au FC Nantes confirment une volonté de renouvellement.

Duverne, qui avait franchi un palier en rejoignant les Jaune-et-Vert pour 3,5 millions d’euros en 2023, s’apprête désormais à saisir sa chance à La Gantoise. Un nouveau chapitre débute, avec l’opportunité de prouver sa valeur sur la scène européenne et de relancer une carrière internationale déjà bien lancée.