La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Buteur et véritable poison du Stade Rennais dimanche à Lyon (2-4), Afonso Moreira devrait prolonger à l’OL.

L’OL n’a clairement pas l’intention de laisser filer sa révélation. Buteur et véritable poison pour le Stade Rennais lors de la victoire lyonnaise dimanche (4-2), Afonso Moreira s’est encore illustré dans un match à fort enjeu. L’ailier portugais de 21 ans, devenu l’une des sensations de la saison en Ligue 1, est désormais au cœur de toutes les attentions… mais l’OL a déjà pris les devants.

Selon L’Équipe, les dirigeants lyonnais ont convaincu leur jeune talent de prolonger son contrat d’une saison supplémentaire. Une décision stratégique forte, qui vise à sécuriser l’avenir d’un joueur dont la valeur a littéralement explosé ces derniers mois. Arrivé dans un relatif anonymat l’été dernier en provenance de la réserve du Sporting Portugal pour environ 2 millions d’euros, Afonso Moreira s’est imposé comme une arme offensive majeure dans le système lyonnais.

L’OL va prolonger Moreira jusqu’en 2030

Sa montée en puissance a été encore accélérée après la grave blessure de Malick Fofana en octobre, qui lui a ouvert davantage de responsabilités dans le onze de départ. Depuis, ses statistiques parlent pour lui : 18 contributions décisives toutes compétitions confondues (8 buts, 10 passes décisives).

Un rendement impressionnant pour un joueur aussi jeune, devenu indispensable dans le système de Paulo Fonseca grâce à son volume de jeu, sa capacité à répéter les efforts et son impact dans les transitions. Face à cette explosion, plusieurs clubs européens ont commencé à surveiller de près sa situation. Mais l’OL a décidé de verrouiller son joyau en interne.

Le Lyonnais a fait mal au Stade Rennais

Toujours selon L’Équipe, le club rhodanien va prochainement officialiser une prolongation de contrat jusqu’en juin 2030. Une manière claire d’envoyer un message fort : Lyon veut construire autour de ses jeunes talents et anticiper les offensives du marché. Une décision d’autant plus symbolique que le joueur partage lui aussi cette volonté de continuité, notamment avec l’ambition de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, objectif clé du projet lyonnais.

Pour le Stade Rennais, cette confirmation tombe mal. Déjà battus sur leur propre terrain des idées dimanche à Lyon, les Bretons ont vu Afonso Moreira leur poser de sérieux problèmes. Et la perspective de le voir s’installer durablement comme un cadre de l’OL ne fait que renforcer le sentiment d’un potentiel futur cauchemar pour les défenses de Ligue 1.

Le calendrier de fin de saison de l’OL :

10/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

17/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)