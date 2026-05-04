À LA UNE DU 4 MAI 2026
[21:08]FC Nantes : énorme retournement avec Pantaloni, les Kita foncent déjà sur un plan B !
[21:00]OM : un ex coach du PSG déjà écarté avec Fournier, Saadé interpellé par un message qui enflamme tout Marseille ! 
[20:40]ASSE : nouveau coup dur pour Augustine Boakye ! 
[20:30]OL : bonne nouvelle pour Fonseca avant Toulouse et la Ligue des Champions 
[20:20]Stade Rennais Mercato : Sebastian Szymanski déjà sur le départ ?
[20:00]OM Mercato : Greenwood exige son départ, énorme coup de pression de l’UEFA ! 
[19:40]FC Nantes : pluie de bonnes nouvelles pour Halilhodzic avant le RC Lens
[19:20]OM, RC Lens, Stade Rennais, OL, LOSC Mercato : un club inattendu de L1 prêt à payer les 25 M€ pour Pablo Pagis ! 
[19:00]PSG : le onze de Luis Enrique à Munich a déjà fuité, le Bayern en panique totale ! 
[18:40]ASSE : pluie de mauvaises nouvelles pour Montanier avant Amiens !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OL : bonne nouvelle pour Fonseca avant Toulouse et la Ligue des Champions 

Par Bastien Aubert - 4 Mai 2026, 20:30
💬 Commenter
L'OL tout en joie

Le verdict est tombé après la blessure de Khalis Merah après la victoire de l’OL contre le Stade Rennais (4-2)-.

L’OL a évité une très mauvaise nouvelle. Sorti sur civière dimanche soir lors de la victoire spectaculaire contre le Stade Rennais (4-2), Khalis Merah avait provoqué une énorme inquiétude au Groupama Stadium. Le jeune milieu de terrain de 19 ans, en pleine montée en puissance ces dernières semaines, s’était fait marcher sur le bras dans un choc impressionnant. Mais après les examens médicaux réalisés ce lundi, le verdict est finalement très rassurant pour l’OL.

Plus de peur que de mal pour Merah

Selon L’Équipe, Khalis Merah souffre simplement d’un hématome. Aucune fracture ni blessure grave n’a été détectée malgré la violence du contact. Le jeune Lyonnais avait d’ailleurs déjà rassuré une partie du staff après la rencontre en venant célébrer la victoire avec ses partenaires, le bras droit en écharpe et une poche de glace posée sur le poignet. Une image qui avait laissé espérer une blessure moins grave que redouté.

Disponible contre Toulouse

Conséquence directe : Khalis Merah devrait être opérationnel pour le déplacement à Toulouse dimanche (21h), dans le cadre de l’avant-dernière journée de Ligue 1. Une excellente nouvelle pour Paulo Fonseca, qui ne veut perdre aucune solution dans ce sprint final crucial. Actuellement troisième du championnat, l’OL reste pleinement engagé dans la bataille pour une qualification directe en Ligue des Champions.

Les Gones savent qu’ils devront probablement remporter leurs deux derniers matchs pour sécuriser définitivement leur place sur le podium. Dans ce contexte, conserver un joueur en pleine confiance comme Khalis Merah représente un vrai soulagement. Auteur de prestations de plus en plus convaincantes, le milieu de 19 ans s’impose progressivement comme une option crédible dans la rotation lyonnaise.

OL

Actu foot OL : les infos les plus chaudes

Vidéos OL : toutes les infos foot