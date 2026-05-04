Le verdict est tombé après la blessure de Khalis Merah après la victoire de l’OL contre le Stade Rennais (4-2)-.

L’OL a évité une très mauvaise nouvelle. Sorti sur civière dimanche soir lors de la victoire spectaculaire contre le Stade Rennais (4-2), Khalis Merah avait provoqué une énorme inquiétude au Groupama Stadium. Le jeune milieu de terrain de 19 ans, en pleine montée en puissance ces dernières semaines, s’était fait marcher sur le bras dans un choc impressionnant. Mais après les examens médicaux réalisés ce lundi, le verdict est finalement très rassurant pour l’OL.

Plus de peur que de mal pour Merah

Selon L’Équipe, Khalis Merah souffre simplement d’un hématome. Aucune fracture ni blessure grave n’a été détectée malgré la violence du contact. Le jeune Lyonnais avait d’ailleurs déjà rassuré une partie du staff après la rencontre en venant célébrer la victoire avec ses partenaires, le bras droit en écharpe et une poche de glace posée sur le poignet. Une image qui avait laissé espérer une blessure moins grave que redouté.

Disponible contre Toulouse

Conséquence directe : Khalis Merah devrait être opérationnel pour le déplacement à Toulouse dimanche (21h), dans le cadre de l’avant-dernière journée de Ligue 1. Une excellente nouvelle pour Paulo Fonseca, qui ne veut perdre aucune solution dans ce sprint final crucial. Actuellement troisième du championnat, l’OL reste pleinement engagé dans la bataille pour une qualification directe en Ligue des Champions.

Les Gones savent qu’ils devront probablement remporter leurs deux derniers matchs pour sécuriser définitivement leur place sur le podium. Dans ce contexte, conserver un joueur en pleine confiance comme Khalis Merah représente un vrai soulagement. Auteur de prestations de plus en plus convaincantes, le milieu de 19 ans s’impose progressivement comme une option crédible dans la rotation lyonnaise.