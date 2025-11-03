FC Nantes : Kita pique une crise, Luis Castro dans son viseur !

Le patron du FCN n’a pas apprécié la prestation des Canaris contre Metz…

Le FC Nantes a réalisé une très mauvaise opération ce week-end en s’inclinant sur sa pelouse contre le FC Metz (0-2), désormais ex lanterne rouge du championnat. Et selon Ouest-France, cette défaite a fortement contrarié Waldemar Kita.

Kita a fait irruption dans le vestiaire des Canaris

Le quotidien régional révèle que Kita est descendu dans le vestiaire nantais à la mi-temps de la rencontre afin de pester contre ses joueurs. Et qu’il a ensuite pris Luis Castro à part pour une discussion en tête-à-tête. Une remontée de bretelles qui n’a pas porté ses fruits. Et qui semble indiquer que le crédit du Portugais commence à chuter…