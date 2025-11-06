Après avoir réagi une première fois aux sifflets des supporters du FC Nantes face à Metz, Luis Castro a de nouveau commenté cet épisode.

Trois défaites en quatre matchs, c’est une série qui fait beaucoup de mal au FC Nantes dans la course au maintien. La dernière en date contre le FC Metz, lanterne rouge, a laissé pas mal de traces et a un peu secoué le club. En effet, dès la 30e minute du match, la Beaujoire exprimait déjà son mécontentement en sifflant les joueurs. Une réaction que Luis Castro avait commentée, en s’opposant à ce comportement de la part des fidèles nantais.

« Ça ne nous a pas aidés à ce moment-là du match »

Ce jeudi, en conférence de presse, le coach portugais est revenu sur cet épisode et ses propos : « Les supporters ont le droit de siffler. Certains sont supporters du club depuis plus de 30 ans et moi, je ne suis coach que depuis peu de temps. Ce que j’ai dit, c’est que je pense que c’est mieux d’attendre la fin du match pour siffler. Ça ne nous a pas aidés à ce moment-là du match, où on dominait notre adversaire. Ça a donné la sensation à certains de nos joueurs peu expérimentés que nous étions faibles à ce moment-là et notre adversaire fort. On peut voir à travers les statistiques du match que l’équipe a été pire après (les sifflets) qu’avant. Mais je n’ai jamais dit que les supporters ne peuvent pas siffler. Et cette saison, nos supporters ont été pour beaucoup dans nos réussites ».

Une manière d’éteindre l’incendie, alors que le FC Nantes se déplacera au Havre pour un nouveau choc du maintien samedi, mais sans son meilleur joueur, à savoir le gardien Anthony Lopes, sorti blessé contre Metz.

Propos rapportés par Ouest-France.