Stade Rennais Mercato : Habib Beye n'est plus en danger, un renfort va arriver du PSG !
FC Nantes : Luis Castro a-t-il raison de pointer la bronca des supporters ?

FC Nantes : Luis Castro a-t-il raison de pointer la bronca des supporters ?
Laurent Hess
5 novembre 2025

Luis Castro n’a pas apprécié les sifflets des supporters lors de la défaite contre Metz. Son coup de gueule était-il légitime ? C’est notre débat…

« On peut le comprendre »

« Alors j’avoue être assez partagé sur la question. D’un côté on peut comprendre l’agacement du public car le FCN a vraiment livré une piètre prestation face à la lanterne rouge ou plutôt l’ex lanterne rouge de la L1, relancée par son succès à la Beaujoire. Et cette défaite faisait suite à un autre revers à domicile contre Monaco.

Mais avant cela, les Canaris étaient allés s’imposer au Paris FC. Un joli coup. On peut donc aussi comprendre le désarroi de Castro, qui pet légitimement estimé que les supporters se trompent de cibles en pointant les joueurs et leur coach. Car le Portugais fait avec ce qu’il a. Et il n’a pas grand-chose, vu le Mercato réalisé par les dirigeants, incapables de remplacer les cadres qui sont partis. A sa place, on se sentirait pour le moins floué. Et à sa place, sur le banc, pas sûr qu’un autre coach ferait mieux. On le saura d’ailleurs peut-être bientôt, étant donné qu’il semble menacé… »

Laurent HESS

« Castro prend le risque de perdre son seul soutien »

« À chaud, on peut comprendre la réaction véhémente de Luis Castro à l’égard du public de La Beaujoire. Siffler une équipe, en plein match, surtout des jeunes, n’est peut-être pas la meilleure manière de témoigner son amour pour le club. Néanmoins, le coach du FC Nantes doit aussi se mettre à la place des supporters : après Monaco, ils viennent d’assister à deux défaites des Canaris en une semaine et ont bien compris qu’ils devraient encore lutter pour le maintien jusqu’au printemps prochain. Le refrain est usant, saison après saison.

Pire, si le FC Nantes avait affiché un visage conquérant face à l’ASM, les Canaris n’ont rien montré devant le FC Metz. Et c’est bien face à ce genre d’équipe de leur ‘championnat’ qu’ils doivent engranger des points. Castro défend ses joueurs et ce geste est louable mais il prend aussi le risque de perdre son seul soutien dans ce début de tempête locale. Il ne faudrait pas qu’une semaine après avoir encensé le public nantais ‘jamais vu ailleurs’ selon ses mots, il s’en détourne par maladresse. »

Bastien AUBERT

FC Nantes
#A la une#DÉBAT

