Présents depuis Paris pour diriger le FC Nantes, Waldemar et Franck Kita ont placé une personne de confiance en interne pour leur remonter toutes les informations de la Jonelière.

Le climat est particulièrement tendu au FC Nantes, où la gestion à distance de Waldemar et Franck Kita continue de susciter de nombreuses critiques en interne. Dernière révélation en date : la présence d’un véritable « œil de Moscou » au sein du club, chargé de faire remonter toutes les informations de la Jonelière vers la direction basée à Paris.

Un système de surveillance en interne

Dans le podcast Sans Contrôle, des éléments très forts ont été évoqués sur l’organisation interne du FC Nantes. Selon les intervenants, les dirigeants auraient mis en place un réseau de personnes de confiance pour surveiller le quotidien du club.

« Des gens ont été recrutés pour être l’oeil de Moscou parce que les Kita dirigent le club de Paris et ne sont pas présents. Ils ont besoin de remontées donc ils s’appuient sur des proches qu’ils ont noué dans le vestiaire », peut-on entendre. Une organisation qui alimente un sentiment de défiance au sein du club.

Le staff médical également impliqué dans les remontées

Toujours selon ces révélations, le staff médical jouerait un rôle dans ce système de remontées d’informations. Au-delà de ses missions habituelles, il serait amené à donner des avis sur certains aspects sportifs et sur la gestion de l’équipe. Une situation qui ne passe pas auprès de certains observateurs.

« C’est le staff médical, qui se permet de donner un avis sportif sur la compétence d’un entraîneur, poursuit le podcast. Mais franchement, pour qui ils se prennent ? » Des propos qui traduisent un malaise grandissant autour de l’organisation du club.

Un FC Nantes sous tension permanente

Ces nouvelles révélations viennent s’ajouter à une atmosphère déjà lourde autour du FC Nantes, marqué par des résultats sportifs irréguliers et une instabilité chronique dans la gestion sportive. La communication entre la direction et le terrain semble de plus en plus indirecte, ce qui renforce les critiques sur un fonctionnement jugé trop centralisé et éloigné du quotidien du groupe professionnel.

Depuis plusieurs saisons, la méthode Kita divise en interne comme en externe. Le fait de diriger le club depuis Paris est régulièrement pointé du doigt, notamment lorsque les résultats sportifs ne suivent pas. Cette nouvelle affaire de taupene fait que raviver les tensions et les interrogations sur le mode de gouvernance du FC Nantes.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)