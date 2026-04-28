Mal en point en Ligue 1, le FC Nantes vient d’annoncer la signature d’un jeune latéral gauche prometteur.

Le FC Nantes commence déjà à préparer l’avenir. En pleine période délicate sur le plan sportif, le club des bords de l’Erdre vient d’officialiser la signature d’un jeune espoir du centre de formation : Tom Raiani passe professionnel chez les Canaris.

Ce mardi, les Jaunes et Verts ont annoncé une première signature importante en vue de la saison prochaine. « Le FC Nantes est très heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel de Tom Raiani. Le latéral gauche de 18 ans s’est engagé jusqu’en 2029 avec les Jaunes et Verts », a communiqué le club.

Tom Raiani, un jeune talent très suivi au FC Nantes

Âgé de seulement 18 ans, Tom Raiani fait partie des éléments prometteurs du centre de formation du FC Nantes. Latéral gauche moderne, capable d’apporter offensivement tout en restant solide défensivement, il s’est progressivement imposé comme un joueur à fort potentiel au sein des équipes de jeunes.

Cette signature longue durée jusqu’en 2029 montre clairement la confiance du FC Nantes envers son jeune défenseur. Le club souhaite désormais sécuriser ses meilleurs espoirs afin d’éviter de voir partir certains talents avant leur explosion. Dans un contexte économique tendu, la formation reste plus que jamais une priorité pour les Canaris.

Une préparation déjà tournée vers la Ligue 2 ?

Cette officialisation intervient dans un timing forcément particulier. Très mal embarqué en Ligue 1, le FC Nantes prépare déjà différents scénarios pour la saison prochaine, y compris une éventuelle descente.

Et dans cette perspective, les jeunes joueurs issus du centre pourraient avoir un rôle majeur à jouer. En Ligue 2, Nantes devra probablement réduire sa masse salariale et reconstruire une équipe capable de remonter rapidement. Tom Raiani pourrait ainsi intégrer progressivement le groupe professionnel dès la prochaine saison.

Le FC Nantes veut reconstruire sur des bases plus saines

Depuis plusieurs années, le FC Nantes alterne entre maintien difficile, instabilité sportive et changements réguliers. Cette nouvelle signature symbolise peut-être une volonté plus forte de repartir sur un projet axé sur la formation et le développement interne.

Les supporters nantais espèrent désormais voir émerger une nouvelle génération capable de redonner une identité forte au club. Même si l’avenir immédiat reste très incertain, Nantes continue donc d’avancer en coulisses. Et Tom Raiani devient officiellement la première pierre du futur projet des Canaris.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)