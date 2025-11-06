OM : le bras droit de Benatia humilie Rothen sur X après ses critiques sur l’équipe !
Ancien du FC Nantes et de l'OL, Léo Dubois prend sa retraite à 31 ans

William Tertrin

6 novembre 2025

Ancien du FC Nantes et de l’OL, Léo Dubois prend sa retraite à 31 ans
William Tertrin
6 novembre 2025

Formé au FC Nantes, où il a disputé 106 matchs, mais également passé par l’OL avec 129 matchs au compteur, Léo Dubois a décidé de prendre sa retraite à 31 ans. Celui qui a également connu l’équipe de France à 13 reprises s’est ensuite exilé en Turquie, et s’est retrouvé sans club l’été dernier. Toujours libre depuis, le latéral droit a donc pris la décision de raccrocher les crampons, comme il l’a annoncé sur son compte Instagram.

Le message de Léo Dubois

« À toutes et tous,

Il est temps pour moi de tourner une page.

Après ces années de carrière professionnelle, je mets un point final à ce chapitre de ma vie, celui d’un rêve d’enfant devenu réalité.

Papa, maman, merci. Merci de m’avoir donné l’opportunité de partir vivre ma passion à 13 ans.

J’ai eu la chance de faire transpirer mes valeurs, de fouler les plus belles pelouses, de défendre des couleurs fortes, de partager un vestiaire avec des hommes et des talents incroyables.

Le football m’a tout donné. Il m’a appris la rigueur, la persévérance, la résilience, le dépassement de soi. Il m’a aussi offert des émotions incroyables que je n’oublierai jamais.

Je tiens à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui ont accompagné ce voyage :
 Merci au @fcnantes et à l’@ol pour votre confiance.
Merci à @galatasaray, @ibfk2014 et @eyupsporkulubu de m’avoir accueilli dans votre magnifique pays.

Merci à tous mes coachs et éducateurs qui m’ont façonné.

Merci à vous supporters qui m’ont soutenu dans les bons comme dans les mauvais moments.

Et surtout merci mes proches, mes agents, pour leur amour, leur patience et leur force dans les moments les plus difficiles.

Rien n’a jamais été facile, mais chaque étape a compté.

Sans oublier, sans doute ma plus grande fierté. Merci à L’EDF, c’est avec honneur que j’ai pu représenter et porter haut et fort les couleurs de notre nation.

Ce parcours a été une bataille, je l’ai vécu à fond, avec passion, dévouement et engagement.

Je rends les crampons,
Merci football ❤️⚽️ ».

