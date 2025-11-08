Mercato : un champion du Monde en discussions avec le PSG, sacré coup dur au FC Barcelone
OM Mercato : Benatia a perdu son sang-froid à cause d'une rébellion inattendue

Medhi Benatia au bord du terrain lors d'un match de l'OM au Vélodrome.
William Tertrin
8 novembre 2025

L’été dernier, l’OM a prié Neal Maupay d’aller voir ailleurs. Refus catégorique de l’attaquant, qui a provoqué une grosse colère de Medhi Benatia.

C’est un des gros enseignements à tirer avant même le coup d’envoi du match de l’OM contre Brest ce samedi. En conférence de presse, Roberto De Zerbi a laissé entendre que Neal Maupay, utilisé à 24 reprises la saison dernière et qualifié de « fils du coach », pouvait revenir dans le groupe. « J’ai l’impression qu’il se sent mieux physiquement, il est plus positif. On verra après l’entraînement, tout comme pour Geoffrey Kondogbia ou Timothy Weah », a déclaré le coach italien.

Apparu à une seule reprise cette saison sur la feuille de match, Maupay s’était contenté de cirer le banc lors de la victoire contre le Paris FC (5-2), et pourrait connaître le même sort contre le SB29, mais revenir d’outre-tombe fait toujours du bien au moral. Il faut dire que l’ancien Brestois a vécu un été assez agité, étant donné que sa direction lui a indiqué la porte de sortie après avoir levé son option d’achat.

Benatia s’est agacé

L’Équipe rappelle que l’OM a tenté de placer Maupay en Italie (Sassuolo) et en Espagne (Valence, FC Séville, Getafe), tandis qu’Anderlecht a également manifesté un intérêt. Le RC Lens et l’OL en Ligue 1 avaient aussi été cités parmi les prétendants. Des destinations balayées par le principal intéressé, qui ne voulait pas être forcé et qui est même prêt à aller au bout de son contrat jusqu’en 2028. Une situation assez inattendue pour un joueur qui n’a plus forcément de perspectives à l’OM.

Et cette détermination n’a pas du tout plu à Medhi Benatia, très critique envers un joueur qui veut s’accrocher à tout prix à son contrat. Il faut dire que Maupay s’est montré tellement obstiné que, pour Benatia, il ne respectait plus le bon fonctionnement de l’institution. En attendant, l’attaquant de 29 ans a bien fait de s’accrocher. Mais la question de son avenir se posera forcément à nouveau cet hiver.

MercatoOM
#A la une#TRANSFERTS

