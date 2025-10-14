Neal Maupay, poussé vers la sortie du côté de l’Olympique de Marseille, pourrait-il être relancé par le RC Lens ? Nos deux journalistes Bastien Aubert et Raphaël Nouet en débattent.

« Oui, l’attaque lensoise est trop juste »

« En tant que suiveur de l’Olympique de Marseille, je peux aisément parler du cas Neal Maupay et confirmer que le club phocéen ne compte plus sur lui. Après une bonne première demi-saison, l’ancien attaquant de l’ASSE a marqué le pas et vu la concurrence prendre le pas pour le reléguer à un rôle subsidiaire qui n’arrange personne. Déjà intéressé cet été, le RC Lens serait bien inspiré de retenter sa chance au mercato d’hiver. Si le salaire olympien de Maupay avait posé problème à l’époque, l’intéressé pourrait se montrer plus coulant devant le début de saison prometteur des Sang et Or.

En Artois, l’attaquant de l’OM verrait le haut du tableau et aurait nettement plus de chance de jouer étant donné le secteur offensif quelque peu court mis à disposition de Pierre Sage. Pour l’heure, la recrue Odsonne Edouard n’a pas encore tout à fait convaincu et Maupay pourrait voir Florian Thauvin lui servir des caviars à la louche. Son style collerait parfaitement à l’outillage manquant à Lens : bon dos au but, harceleur de défense qui peut mettre la tête où certains ne mettraient même pas le pied. Le deal pourrait être « gagnant-gagnant » pout toutes les parties et surtout permettre au Racing de consolider son statut déroutant de poil-à-gratter de Ligue 1 cette saison. Cerise sur le gâteau : les deux équipes croiseront le fer le samedi 25 octobre à Bollaert… »

Bastien AUBERT

« Le Racing mérite mieux »

« Au vu du titre, on pourrait penser que je n’apprécie pas du tout Neal Maupay, ce qui n’est pas vrai. J’ai beaucoup d’estime pour lui. J’ai regardé la série consacrée à la saison dernière de l’OM, on voit que c’est un joueur hyper professionnel et un super coéquipier. Même quand il est remplaçant, il se donne à fond aux entraînements et fait en sorte qu’il y ait une super ambiance dans le vestiaire. Et s’il ne doit pas jouer du tout ou se contenter de dix minutes, il se donnera à fond, ne râlera pas. Vraiment, un comportement en or.

Maintenant, pour ce qui est de ses qualités sur le terrain, je le trouve un peu trop limité pour être titulaire à la pointe de l’attaque lensoise. A mon sens, le Racing mérite mieux. Maupay, c’est le supersub qui harcèlera l’équipe adverse à partir du dernier quart d’heure, soit pour récupérer le ballon et garder le score, soit pour essayer de trouver la faille. Ou le remplaçant qui prendra la suite quand l’habituel titulaire sera blessé ou suspendu. Mais titulaire sur la durée, non. Si le RCL a des billes à mettre sur le poste d’attaquant cet hiver, je serais d’avis qu’il cherche ailleurs… »

Raphaël NOUET