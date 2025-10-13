L’avenir de Neal Maupay à l’Olympique de Marseille semble scellé. L’attaquant français, mis à l’écart par Roberto De Zerbi, n’entre plus dans les plans du coach italien. Et Pablo Longoria souhaite un départ express.

Revenu à Marseille avec l’espoir de relancer sa carrière, Neal Maupay vit une situation bien différente de celle qu’il imaginait. Peu utilisé depuis le début de saison, l’ancien joueur de Brighton et Brentford ne parvient pas à s’imposer dans l’effectif phocéen. Et si son profil ne séduit plus Roberto De Zerbi, c’est surtout sa situation contractuelle qui pose problème en interne.

Son salaire, estimé à 2,2 millions d’euros par an, pèse lourd dans la masse salariale olympienne. Un montant jugé excessif pour un joueur écarté des feuilles de match et qui n’a pas participé au bon début de saison de l’équipe. Sans coupe d’Europe et avec un budget plus restreint, l’OM ne peut plus se permettre de conserver un élément aussi coûteux et inutilisé.

Le RC Lens à la relance pour Maupay ?

Media Foot rappelle que l’été dernier, plusieurs clubs avaient déjà manifesté un intérêt : Lyon, Valence, Getafe, Séville, Sassuolo… mais aussi le RC Lens. À l’époque, aucune de ces pistes n’avait abouti. Pourtant, les Sang et Or pourraient revenir à la charge cet hiver si Odsonne Edouard ne donne pas satisfaction. Le RC Lens cherche à renforcer son secteur offensif et voit en Maupay un profil d’expérience, capable d’apporter de la profondeur à l’effectif.

Le dossier reste toutefois complexe. Sous contrat avec Marseille jusqu’en 2028, Neal Maupay ne semble pas pressé de partir. Malgré son absence du groupe les jours de match, il se montre attaché à son contrat et ne souhaite pas céder sans garantie sur son futur club. L’OM, de son côté, pousse pour une solution rapide et ne ferme pas la porte à un départ sous forme de prêt assorti d’une option d’achat.