Ligue 1 : le FC Nantes domine un classement peu glorieux devant l’OM et le Stade Rennais

Le FC Nantes est le club qui a consommé le plus de coachs ses 10 dernières années.

Un club de L1 a changé d’entraîneur pendant cette trêve international. Il s’agit de l’AS Monaco, où Sébastien Pocognoli remplace Adi Hütter. Mais l’ASM est loin d’être le club à avoir consommé le plus de coachs ces dix dernières années.

Kita plus grand consommateur de coachs en Ligue 1

C’est le FC Nantes qui domine ce classement avec 15 changements d’entraîneurs depuis 2015 (De Zakarian, Girard, Mao, Conceiçao, Ranieri, Cardoso, Halilhodzic, Gourcuff, Collot, Domenech, Koumbouaré, Aristoy, Gourvennec, Kombouaré de nouveau et Luis Castro). L’OM est 2e avec 14 changements, devant le Stade Rennais, le LOSC et les Girondins de Bordeaux (11 changements de coachs). Suivent l’OL, l’ASSE et Montpellier (10).