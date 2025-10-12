Parti de l’OM cet été après une grosse bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot s’est une nouvelle fois confié sur ce départ prématuré.

Adrien Rabiot n’a toujours pas tourné la page. Parti cet été de l’Olympique de Marseille dans des conditions houleuses, le milieu de terrain français a profité de son passage dans Téléfoot pour livrer sa vérité. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que l’ex-Marseillais a encore du mal à digérer la façon dont son aventure sur la Canebière s’est terminée.

Un passage express mais marquant

Arrivé libre en provenance de la Juventus Turin, Rabiot avait été l’un des visages forts du renouveau marseillais. Homme de base de Roberto De Zerbi, il s’était rapidement imposé comme un taulier au milieu, enchaînant les performances de haut niveau. Avec 10 buts et 6 passes décisives en 31 apparitions, il avait largement contribué au retour de l’OM en Ligue des Champions.

Mais le conte de fées a tourné court. Après une altercation violente avec Jonathan Rowe à Rennes lors de la première journée de championnat, le joueur a été mis sur la liste des transferts en urgence. Quelques jours plus tard, Marseille actait son départ pour l’AC Milan, contre un chèque de seulement 7 millions d’euros.

Rabiot rétablit sa version des faits

S’il s’est rapidement fondu dans le collectif milanais, Rabiot n’a pas digéré la manière dont les choses se sont passées à l’OM. Face aux caméras de Téléfoot, il n’a pas caché sa frustration : « Triste de la tournure des évènements à l’OM ? Je suis triste bien sûr parce que ça n’aurait pas dû se finir comme ça, c’est l’incompréhension qui règne parce que la décision, elle est incompréhensible au niveau de tout le monde, sur tous les gens avec qui j’ai parlé, personne n’a compris, j’ai moi-même pas compris, donc c’est assez triste, frustrant. »

Conscient que cet épisode pourrait ternir son image, Rabiot tient à rétablir sa version des faits. Le joueur formé au PSG assure qu’il n’a jamais eu le tempérament qu’on lui prête depuis cette bagarre : « Moi ce qui m’a dérangé, c’est qu’on ne dise pas la vérité à mon sujet, je n’ai jamais été quelqu’un de violent, tout le monde pourra en témoigner, je n’ai simplement pas envie qu’on donne une mauvaise image de moi, une image erronée, c’est la vie du foot et de la vie en général, on ne maîtrise pas toujours tout. »

Aujourd’hui à Milan, Rabiot espère tourner la page, mais son passage express à Marseille laissera forcément un goût amer.