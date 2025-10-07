Il est revenu sur les circonstances de son départ…

Sur RTL, Adrien Rabiot, le nouveau milieu de l’AC Milan, est revenu sur son passage à l’Olympique de Marseille, qui aura duré une petite saison, et sur les raisons de son départ, après son altercation avec Jonathan Rowe. « Je n’ai pas compris, a confié le joueur. L’OM, c’était vraiment top et j’en garde de très bons souvenirs », a-t-il glissé.

Rabiot évoque « une forme de trahison »

Pour autant, Rabiot évoque une fin « amère », « de l’incompréhension » et « une forme de trahison ». Le milieu est aussi revenu sur les insultes lors du dernier Classico. « Quand c’est sur moi ou ma famille, j’ai une carapace. Mais quand tu prends le temps de réfléchir après coup, on se dit que cela dégrade l’image de notre sport (…) Les gens doivent se rendre compte qu’ils font du mal à un sport qu’ils aiment avec ce type de comportements. Moi, ça ne m’atteint pas. »

Et il espère rebondir à Milan… « J’espère réaliser de très grandes choses à Milan, gagner des titres, dans un club historique et mythique. Je veux laisser mon empreinte ».